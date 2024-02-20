LGBT terörüne bir darbe de Belarus'tan: Sapkınlık propagandasına karşı yasa hazırlanıyor

LGBT lobisi, çocuklar başta olmak üzere aileleri açıkça hedef alan saldırılarını sürdürürken, devletler de vatandaşlarını korumak adına çeşitli önlemlere başvuruyor.





Son olarak Belarus LGBT terörüne karşı harekete geçti.





Belarus devlet haber ajansı Belta'nın aktardığı habere göre, Başsavcı Andrei Shved, "anormal ilişkileri, pedofiliyi ve çocuk sahibi olmayı gönüllü olarak reddetmeyi" teşvik etmek için idari sorumluluk tesis eden bir yasa tasarısının hazırlandığını belirtti. Başsavcı, milletvekillerine yaptığı konuşmasında yasa taslağının onay sürecinden geçtiğini söyledi.

2013'ten beri Rusya'da yürürlükte

Belarus'un komşusu Rusya'da 2013'ten bu yana LGBT karşıtı propaganda yasası yürürlükte. Yasa, eşcinsellerin davranışlarının veya yaşam tarzlarının kamuya açık olarak ifade edilmesini fiilen yasaklıyor.





Geçtiğimiz Aralık ayında Rusya Yüksek Mahkemesi, "uluslararası LGBTİ hareketi" olarak adlandırdığı hareketi aşırılıkçı bir örgüt olarak nitelendirerek yasaklamıştı.

Belarus eşcinsel evlilikleri tanımıyor

Belarus'ta eşcinsellik 1994 yılında suç olmaktan çıkarıldı, ancak ülke eşcinsel evlilikleri tanımıyor ve yetkililer LGBT onur yürüyüşlerine baskı yapıyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko

Lukaşenko: 'Sapık' ve 'En büyük iğrençlik'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sadık müttefiklerinden biri olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, geçen yıl politikacılara yaptığı bir konuşmada, eşcinsel erkekleri "sapık" ve "en büyük iğrençlik" olarak nitelendirmişti.





30'u aşkın Afrika ülkesinde yasa dışı

Geçtiğimiz mart ayında Afrika ülkesi Uganda'da parlamento, eşcinsellik karşıtı tasarıyı onayladı.

Parlamentoda alkışlar eşliğinde kabul edilen yeni tasarıysa, yasağı bir adım ileri taşıyarak, kişileri cinsel kimlikleri üzerinden suçlu ilan ediyor ve uzun hapis cezaları, hatta ölüm cezası öngörüyor.

Tasarı ile LGBT haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak; LGBT hakları yanlısı her türlü yayın yapmak suç kapsamına alınıyor.

Ayrıca eşcinsellerin ailelerine ve arkadaşlarına da kolluk kuvvetlerine ihbar etme sorumluluğu veriyor.

Macaristan'a AB'den LGBT'i baskısı

Macaristan'da 2021 yılında kabul edilen bit yasa, çocukların sağlıklı ve güven içinde yetiştirilmesini gerekçe göstererek pedofil suçlara verilecek cezaların ağırlaştırılmasını öngörmüş, ama aynı taslak içinde eşcinsellerin toplum içindeki haklarını kısıtlayan maddeleri de yasalaştırmıştı.





Buna göre eşcinsellik konusunun kamuya açık bir şekilde ele alınması bile suç kapsamına giriyor. Televizyon programlarında, film ve içeriklerde eşcinselliğin gündeme getirilmesi cezai yaptırım öngörüyor. Ayrıca LGBT bireyleri destekleyen kurum ve kuruluşların reklam ve eğitim faaliyeti de yasak kapsamına giriyor.





Avrupa Komisyonu Macaristan'ı ele aldığı kararında, söz konusu yeni yasanın Avrupa Birliği'nde yürürlükte olan temel hakları altı maddede ihlal ettiğini savundu.

Polonya boyun eğmedi

Avrupa Komisyonunun Polonya ile ilgili kararı ise daha kapsamlı eleştiriler içeriyor.





Polonya'da 2021 yılında değişik illerde ve şehirlerde yerel inisiyatiflerle "LGBT eğilimlilerin giremeyecekleri bölgeler" ilan edilmişti. Muhafazakâr ve aşırı sağ siyasetlerin güçlü olduğu bölgelerde gündeme getirilen bu uygulama Avrupa Komisyonu tarafından şiddetle eleştirilmiş ve Polonya hükümeti bu keyfi uygulamalar karşısında önlemler almaya davet edilmişti.





Ancak Polonya hükümeti bu konuda hiçbir geri adım atmadı. Jaroslaw Kaczynski'nin lideri olduğu iktidardaki merkez sağ Hukuk ve Adalet Partisi(PIS) bu girişimleri yerel ve haklı girişimler olarak tanımladı.















