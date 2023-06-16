Baroda LGBT dersi

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen konferansa kendisini “transfeminist aktivist” olarak tanımlayan Anjelik Kevalgil canlı bağlantı ile katıldı. Mücadelelerindeki son kalenin barolar olduğunu söyleyen Kevalgil, birçok parti, iktidar ve siyasetçiye ağır hakaretlerde bulundu. Kevalgil, “Bize karşı ittifak oluşturulmuş. Bir yanda Vatan Partisi, bir yanda Yeniden Refah Partisi, bir yanda HÜDA PAR bizim için bir olmuş durumda” dedi. Kevalgil ayrıca eski Bakan Süleyman Soylu’yu, YRP lideri Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef alarak hakaretlerde bulundu.