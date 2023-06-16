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Baroda LGBT dersi

Ankara Barosu'nda “Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBTİ+'ler” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 16/06/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Ankara Barosu'nda LGBTİ+'ler” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Ankara Barosu'nda LGBTİ+'ler” başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen konferansa kendisini “transfeminist aktivist” olarak tanımlayan Anjelik Kevalgil canlı bağlantı ile katıldı. Mücadelelerindeki son kalenin barolar olduğunu söyleyen Kevalgil, birçok parti, iktidar ve siyasetçiye ağır hakaretlerde bulundu. Kevalgil, “Bize karşı ittifak oluşturulmuş. Bir yanda Vatan Partisi, bir yanda Yeniden Refah Partisi, bir yanda HÜDA PAR bizim için bir olmuş durumda” dedi. Kevalgil ayrıca eski Bakan Süleyman Soylu’yu, YRP lideri Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef alarak hakaretlerde bulundu.

LGBT’YE ALET OLMAYIN

Ankara Barosu’na kayıtlı bazı avukatlar, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği ve BİRKONFED, barodaki LGBT propagandasına tepki gösterdi. Ankara Barosu Cumhuriyet Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Erdem Cömert, baro önündeki açıklamasında “Bir avuç fonlu LGBT’cinin avukatların meslek örgütüne böyle bir leke sürmesi kabul edilemez” dedi. Eylemde “Ankara Barosu LGBT Propagandasına Alet Olamaz” pankartı da açıldı.




#LGBT
#Ankara Barosu
#Propaganda
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