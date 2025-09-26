Litvanya’dan Türkiye’ye teşekkür mesajı

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Müttefikimiz Türkiye’ye, Baltık gökyüzünü korumak için Litvanya’ya Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı konuşlandırdığı için teşekkür ederim. Bu, müttefik kararlılığının güçlü bir göstergesidir. İşte gerçek NATO birliği budur, gökyüzümüzü korumak ve güçlü durmak için atılan somut adımlar. NATO topraklarının her karışını omuz omuza savunmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.