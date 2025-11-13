Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin 'gönüllü' dönüşü

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan planın dokuzuncu aşamasında bir grup Suriyeli daha ülkesine

"gönüllü"