Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin 'gönüllü' dönüşü

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin 'gönüllü' dönüşü

19:3113/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan planın dokuzuncu aşamasında 400 Suriyeli, ülkesine "gönüllü" dönüş yaptı. Plana göre, her mülteciye 100 dolar ödeme yapılarak otobüslerle Suriye’ye gönderiliyor.

Lübnan hükümetinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü öngören planının dokuzuncu aşaması kapsamında 400 Suriyelinin daha ülkesine döndüğü belirtildi.

Lübnan Genel Güvenlik Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan planın dokuzuncu aşamasında bir grup Suriyeli daha ülkesine
"gönüllü"
dönüş yaptı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, plan kapsamında başkent Beyrut ve diğer bölgelerden yaklaşık 400 Suriyeli, El-Masna Sınır Kapısı üzerinden memleketlerine döndü.


Hükümetin hazırladığı plan

Lübnan hükümeti Haziran 2024’te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı.

Plana göre,
"organize dönüşlerde"
isimler kaydediliyor ve her mülteciye 100 dolar ödeme yapılarak otobüslerle Suriye’ye gönderiliyor.
"Düzensiz dönüşlerde"
ise mülteciler kendi ulaşım araçlarını ayarlıyor ancak yine 100 dolar destek alabiliyor.

Planın ilk aşaması 29 Temmuz 2024’te başlamış, 72 Suriyeli mülteci El-Masna Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmüştü.

Suriye'deki iç savaştan dolayı yaklaşık 1,8 milyon Suriyeli, Lübnan'a göç etmek zorunda kalmıştı. Bunların yaklaşık 880 bini UNHCR'ye kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.



#Dönüş
#Lübnan
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ e-Devlet başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut başvurusunda hangi belgeler ve şartlar gerekiyor? 500 Bin Sosyal Konut Projesi takvimi