Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin 'gönüllü' dönüşü

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin dönüşü için hazırlanan planın dokuzuncu aşamasında 400 Suriyeli, ülkesine "gönüllü" dönüş yaptı. Plana göre, her mülteciye 100 dolar ödeme yapılarak otobüslerle Suriye’ye gönderiliyor.
Lübnan hükümetinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü dönüşünü öngören planının dokuzuncu aşaması kapsamında 400 Suriyelinin daha ülkesine döndüğü belirtildi.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, plan kapsamında başkent Beyrut ve diğer bölgelerden yaklaşık 400 Suriyeli, El-Masna Sınır Kapısı üzerinden memleketlerine döndü.
Hükümetin hazırladığı plan
Lübnan hükümeti Haziran 2024’te Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne ilişkin çok aşamalı bir plan açıklamıştı.
Planın ilk aşaması 29 Temmuz 2024’te başlamış, 72 Suriyeli mülteci El-Masna Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönmüştü.
Suriye'deki iç savaştan dolayı yaklaşık 1,8 milyon Suriyeli, Lübnan'a göç etmek zorunda kalmıştı. Bunların yaklaşık 880 bini UNHCR'ye kayıtlı bulunuyor.
Öte yandan Suriye'deki Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından iç savaş yıllarında komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı.