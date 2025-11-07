DEAŞ’a karşı mücadeleyi Suriye üstlenecek

Esed rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından uluslararası siyasetin parçası olmaya çalışan Suriye’nin cumhurbaşkanı Ahmed Şara, pazartesi günü ABD’nin başkenti Washington’ı ziyaret edecek. Bu, Şara’nın eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için New York’a gitmesinin ardından ABD’ye ikinci ziyareti olacak. Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşecek olan Şara, ABD’ye doğrudan resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Suriye Cumhurbaşkanı olarak kayda geçecek. Diplomatik kaynaklar, ziyaret sırasında Şara’nın DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele için kurulan Uluslararası Koalisyon Güçleri’ne Suriye’nin de katılması için anlaşmaya imza atması bekleniyor. Bu imza, DEAŞ bahanesiyle 10 yıl boyunca terör örgütü SDG/PKK’ya destek veren ABD’nin bahanelerini sonlandırırken örgütün de işlevsizleştirilmesinin önünü açacak.

SDG/PKK İÇİN BAHANE KALMAYACAK

Şara’nın 10 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşmesi bekleniyor. Trump, geçtiğimiz hafta Florida seyahati öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Şara’yı Beyaz Saray’da ağırlayacağını söylemişti. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Beyaz Saray’daki görüşmede masada, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele, İsrail ile güvenlik anlaşması için süren müzakereler ve Suriye’nin yeniden imarı için atılacak adımlar var. Söz konusu kaynaklar, daha önce ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın ifade ettiği gibi Suriye hükümetinin DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon’a katılması da konuşulacak. Diplomatik kaynaklar, Şara’nın bu ziyarette koalisyona katılmak için imza atacağını öne sürdü. Suriye’nin koalisyona katılması halinde DEAŞ ile mücadelede terör örgütü SDG/PKK yerine uluslararası güçlerin Suriye’deki ana partneri olması ve örgütün rolünün son bulması hedefleniyor.

YAPTIRIMLARI KALDIRMA MESAİSİ

ABD tarafı, Şara’nın ziyareti öncesi uzun zamandır sürdürdüğü Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması çalışmalarını hızlandırdı. ABD yönetimi, önceki gün Şara ve İçişleri Bakanı Enes el-Hattab’ın yaptırım listesinden çıkarılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) bir karar tasarısı sundu. Şara, 2014 yılında liderliğini yaptığı Nusret Cephesi örgütünün El-Kaide ile bağlantıları gerekçesiyle Fransa, İngiltere ve ABD’nin girişimiyle yaptırım listesine alınmıştı. ABD daha sonra Hattab’ın da listeye eklenmesini istemişti. Ancak Nusret Cephesi, 2017 yılı başında El-Kaide ile bağlantılarını kopardığını ilan ederek ismini önce Şam’ın Fethi Cephesi (ŞFC) ardından Heyet Tahriru’ş Şam (HTŞ) olarak değiştirmişti. ABD yönetiminin Esed rejimi tarafından işlenen savaş suçları nedeniyle Suriye’ye uyguladığı Sezar Yaptırımları’nı kaldırmak için de mesaisi sürüyor. Ancak diplomatik kaynaklar, bu yaptırımların kaldırılmasına BMGK’nın onay vermesini sağlamak için Türkistan İslam Partisi (TİP) savaşçılarının hâlâ Suriye’de bulunmasını bahane eden Çin’in veto hakkı kullanmamaya ikna edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kaynaklar, ABD’nin Çin’i ikna etmek için girişimlerde bulunduğunu ve sorunun çözülmek üzere olduğunu öne sürüyor.

WASHINGTON ÖNCESİ BREZİLYA ZİYARETİ

Öte yandan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Washington ziyareti öncesi Brezilya’nın kuzeyindeki Belém kentinde 7-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek BM İklim Zirvesi (COP30) için bu ülkeye gitti. BM’nin iklim değişikliğine karşı yürüttüğü en üst düzey çalışma olarak bilinen zirveye 190 ülkeden diplomatik temsilciler ve devlet başkanları katılacak. Şara, 1967’den beri BM’nin iklim zirvesine katılan ilk Suriye Cumhurbaşkanı olurken, burada katılım sağlayan devlet başkanı ve diplomatik temsilcilerle görüşmeler yapacağı ifade edildi. Suriye Cumhurbaşkanı, dün gittiği Brezilya’dan bugün ABD’ye geçmesi bekleniyor.

Şam'da ABD'ye üs iddiası yalan

İngiliz haber ajansı Reuters, 6 diplomatik kaynağa dayandırdığı iddia ile ABD'nin Suriye’nin başkenti Şam’da bir hava üssü kurmaya hazırlandığı haberi yayınladı. Ancak iddia saatler içinde Şam tarafından yalanlandı. SANA'ya konuşan dışişleri bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, "Reuters'ın ABD'nin Suriye'deki üsleri ile ilgili haberi gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı. Yetkili isim, ABD'nin Suriye'ye yönelik tutumunda da olumlu yönde değişiklik gözlemlediklerini ifade etti.

BMGK, Şara'ya yaptırımları kaldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti. ABD'nin, BMGK’ye getirdiği, Şara ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi. Karara 14 BMGK üyesi “evet” derken Çin ise çekimser kaldı.







