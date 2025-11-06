MSB: Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev almayacak

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Cumhuriyetin kurucusu ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Terörle mücadele

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev ve faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat ve Münbiç'te imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur"

Hudut güvenliği

Hudut güvenliğine ilişkin çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Aktürk, "Hafta boyunca 96 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 301 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1038 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 56 bin 638'e ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Aktürk, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini de verdi.

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada barış ile istikrara önemli katkılar sağladığını ifade etti.

"İki devlet tek millet" anlayışıyla her koşulda birlik ve dayanışma içinde olunan dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, "8 Kasım Zafer Günü" ile "9 Kasım Devlet Bayrak Günü"nü kutlayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, yarın Mehteran Birlik Komutanlığımız ve Gence Devlet Filarmoni Orkestrası tarafından müşterek konser icra edilecek, 8 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tören Birliği tarafından tören geçişi ve Hava Kuvvetlerimize ait 6 adet F-16 uçağımız ile muharip uçak geçişi yapılacaktır. Diğer yandan, 'Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı' kapsamında, 3-5 Kasım tarihleri arasında, Kara Harp Okulumuz ev sahipliğinde, iki ülkenin harp okulları arasında karma voleybol müsabakası düzenlenmiştir. 12-14 Kasım tarihleri arasında Yunanistan ev sahipliğinde, iki ülkenin harp okulları arasında karma basketbol ve karma çiftler tenis müsabakaları icra edilecektir"

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 8 Kasım'da, "Azerbaycan Zafer Günü" münasebetiyle Azerbaycan'da düzenlenecek törenlere komuta kademesiyle birlikte katılacağını da belirtti.

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de Nusret-2025 Davet, Singapur'da Coordinated Response (EX-Coores) İnsani Yardım tatbikatları başarıyla tamamlanmıştır. 27 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliklerinde icra edilen, İleri Taktik Liderlik Kursu ile Falcon Strike, Özbekistan'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ile Birleşik Krallık'ta icra edilen Dynamic Master tatbikatlarına katılım sağlanmakta, 27 Ekim'de Denizli'de başlayan Ferdi Seferberlik Eğitimi bugün sona erecek. Aynı tarihte Polonya'da düzenlenen Capable Deployer Lojistik tatbikatı yarın tamamlanacak. 3 Kasım'da Çanakkale'de başlayan Yıldırım Seferberlik Tatbikatı ise 14 Kasım'da sona erecektir. Ayrıca, 9-20 Kasım tarihleri arasında Katar'da Yırtıcı Şahin Tatbikatı ile 12-28 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da Stone Wall Fiili Arazi Tatbikatı'na katılım sağlanması planlanmaktadır."

Envantere giren silah sistemleri

Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamladığını belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Genel Maksat Helikopteri Projesi çerçevesinde ise 1 adet T-70 helikopterinin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlanmasını müteakip yarın Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınması planlanmaktadır. 3-6 Kasım tarihleri arasında Pakistan'da düzenlenmekte olan 'Pakistan Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansı (PIMEC 2025)' ile 5-7 Kasım tarihleri arasında Konya'da icra edilen 8'inci Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Etkinliğine ASFAT Anonim Şirketimiz tarafından katılım sağlanmaktadır."

Aktürk, Savunma Sanayi Başkanlığının kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü de kutladı.

Öğrenci ve personel temini

Tuğamiral Zeki Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda­ 14 Ekim'de başlayan "2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini" başvurularının, 9 Kasım'da sona ereceğini belirten Aktürk, 27 Ekim'de başlayan '2025 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini' başvurularının ise 16 Kasım'a kadar yapılabileceğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriyeli askeri öğrencilerin "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında Milli Savunma Üniversitesinde (MSÜ) öğrenim gördüğünü, bunların, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, gazetecilerin gündemdeki sorularına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Bakanlık, MSÜ'deki Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yaptı.

"TSK'da görev almayacaklar"

Açıklamada, Bakanlık tarafından birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ile danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir. Milli Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK) , Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır. Bu kapsamda, Suriyeli askeri öğrenciler de 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir"







