MSB: Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev almayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli misafir askeri öğrencilerle ilgili bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin, "Suriyeli askeri öğrenciler 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Aktürk, Cumhuriyetin kurucusu ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.
Terörle mücadele
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev ve faaliyet yürüttüğünü söyledi.
Terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle konuştu:
Hudut güvenliği
Aktürk, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini de verdi.
Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar
Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada barış ile istikrara önemli katkılar sağladığını ifade etti.
"İki devlet tek millet" anlayışıyla her koşulda birlik ve dayanışma içinde olunan dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, "8 Kasım Zafer Günü" ile "9 Kasım Devlet Bayrak Günü"nü kutlayan Aktürk, şunları kaydetti:
Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 8 Kasım'da, "Azerbaycan Zafer Günü" münasebetiyle Azerbaycan'da düzenlenecek törenlere komuta kademesiyle birlikte katılacağını da belirtti.
Eğitim ve tatbikatlar
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:
Envantere giren silah sistemleri
Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamladığını belirten Aktürk, şunları kaydetti:
Aktürk, Savunma Sanayi Başkanlığının kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü de kutladı.
Öğrenci ve personel temini
Tuğamiral Zeki Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda 14 Ekim'de başlayan "2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini" başvurularının, 9 Kasım'da sona ereceğini belirten Aktürk, 27 Ekim'de başlayan '2025 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini' başvurularının ise 16 Kasım'a kadar yapılabileceğini kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriyeli askeri öğrencilerin "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında Milli Savunma Üniversitesinde (MSÜ) öğrenim gördüğünü, bunların, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almasının söz konusu olmadığını bildirdi.
Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, gazetecilerin gündemdeki sorularına ilişkin açıklamada bulunuldu.
Bakanlık, MSÜ'deki Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yaptı.
"TSK'da görev almayacaklar"
Açıklamada, Bakanlık tarafından birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ile danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: