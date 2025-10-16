MSB duyurdu: TSK Gazze'de görev üstlenmeye hazır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) "TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır" açıklaması yapıldı. Açıklama da SDG terör örgütüne Suriye ordusuna entegre olması konusunda uyarı da yapıldı.
Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının bölgesel, küresel güvenlik ile istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirtti.
İkili görüşmeler
Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programlarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Güler'in 15 Ekim'de, NATO Karargahında icra edilen NATO Savunma Bakanları ve Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantılarına katıldığını ifade eden Aktürk, şunları söyledi:
- "NATO Genel Sekreteri ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirerek ikili ve çok taraflı ilişkiler ile işbirliğini geliştirme imkanlarını ele almış, müttefik ülke Bakanları ile 'Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu' ve 'Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası'nı imzalamış, NATO Karargahında görev yapan Daimi Temsilciliğimiz ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret etmiştir."
Aktürk, 3 Ekim'de Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya'dan devralan Türkiye'nin, bir yıldır icra ettiği Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevinin ise yarın İtalya'ya devredilmesinin planlandığını belirtti.
"TSK görev üstlenmeye hazırdır"
Tuğamiral Aktürk, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
Terörle mücadele
"SDG Suriye Ordusuna entegre olmalı"
Hudut güvenliğine ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:
- Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir.
Eğitim ve tatbikat faaliyetleri
Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası eğitim ile tatbikat faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Tuğamiral Aktürk, Birleşik Krallık'ta düzenlenen NATO Amfibi Harekat Tatbikatı ve Antalya'daki Ferdi Seferberlik Eğitimi bugün, Aksaz'da düzenlenen Türkiye-Polonya İkili SAT, Kars'ta icra edilen Yıldırım Seferberlik-2025 tatbikatlarının ise yarın tamamlanacağını belirtti.
Kocaeli'deki Yıldırım Seferberlik-2025, Kars'taki Sonsuzluk Barışı Destekleme Harekatı ve Danimarka'daki NATO Steadfast Noon tatbikatlarının 24 Ekim'de sona ereceği bilgisini veren Aktürk, şunları ifade etti:
Savunma sanayi ve envantere yeni giren silah sistemleri
Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayisinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, Sensör Keşif, Radar ve Komuta aracı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı bilgisini veren Aktürk, şunları kaydetti:
Öğrenci ve personel temini
Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ile temin faaliyetlerinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini söyledi.
2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Temini başvurularının bugün sona ereceğini belirten Aktürk, 14 Ekim'de başlayan 2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini başvurularının ise 26 Ekim'de tamamlanacağı bilgisini verdi.
Askeri hastanelerin durumu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, askeri hastanelerin son durumuna ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.