11:3413/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılını kutladı. MSB'den yapılan paylaşımda "Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılını kutladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Mücadelemizin ve Türkiye Cumhuriyetimizin merkezi olan Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.




