Ankaralılar dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak

Ankaralılar dikkat: Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak

13/10/2025, Pazartesi
AA
Ankara'nın başkent oluşunun 102'inci yıl dönümü sebebiyle kentte düzenlenecek etkinlikler kapsamında bugün bazı yollar saat 08.30'da trafiğe kapatıldı.

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.


Bu nedenle saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.


İhtiyaç olması halinde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.




