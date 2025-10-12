Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da 'rüşvet' soruşturması: 33 şüpheliden 9'una tutuklama

Ankara'da 'rüşvet' soruşturması: 33 şüpheliden 9'una tutuklama

11:5312/10/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) talep edilen izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin tespitler üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek' suçlarından gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#ankara
#Rüşvet
#Soruşturma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik çıkarsa ne zaman emekli olurum? 1999-2008 arası emeklilik düzenlemesi Meclis'te