Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Hudut birlikleri geçit vermiyor: 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirdi

Hudut birlikleri geçit vermiyor: 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirdi

12:0031/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Van ve Hakkari sınırı.
Van ve Hakkari sınırı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Hakkari hudut birliklerinin arama tarama faaliyetlerinde 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Van ve Hakkari’de güvenlik güçleri sınır hattında icra ettikleri faaliyetlerde 102 kilo 429 gram uyuşturucu madde bulundu.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 102 bin 429 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli ve Çaldıran ilçelerindeki Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi"


#MSB
#hudut birlikleri
#uyuşturucu operasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet 31 Ekim 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri