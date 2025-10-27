Yeni Şafak
Sınırda 36 kilo altın ele geçirildi

07:4627/10/2025, Pazartesi
DHA
MSB duyurdu: Hakkari hudut hattında 36 kilo altın ele geçirildi.
MSB duyurdu: Hakkari hudut hattında 36 kilo altın ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.
Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.
