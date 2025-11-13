Suriye bayrağı Londra'da göndere çekildi

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 2013’ten beri kapalı olan İngiltere'nin başkenti Londra'daki Suriye Büyükelçiliği binasının yeniden faaliyete geçmesini kutlamak amacıyla ülke bayrağını göndere çekti.