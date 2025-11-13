Suriye bayrağı Londra'da göndere çekildi

Yeni Şafak
15:4613/11/2025, Perşembe
DHA
İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Londra'da 2013'ten beri kapatılan ülkesinin büyükelçilik binasında, ​​​​​Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, 2013’ten beri kapalı olan İngiltere'nin başkenti Londra'daki Suriye Büyükelçiliği binasının yeniden faaliyete geçmesiyle ülke bayrağını göndere çekti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şeybani, “Esad'ın kimyasal rejimi tarafından yıllarca uygulanan izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliği’ni yeniden açıyoruz. Suriye özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor” ifadelerini kullandı.



