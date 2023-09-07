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Dünya

Macron'dan Rusya'ya veto: Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamaz

​​​​​​​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, L'Equipe gazetesine verdiği demeçte, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te Paris'in ağırlayacağı Olimpiyat Oyunları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macron, Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'ında Rusya bayrağı olamayacağını belirtti.

15:42 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Macron: Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamaz

Macron: Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'ında Rusya bayrağı olamayacağını belirtti.


​​​​​​​Macron, L'Equipe gazetesine verdiği demeçte, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te Paris'in ağırlayacağı Olimpiyat Oyunları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

"Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamaz." diyen Macron, Rusya'nın "savaş suçları işlediği bir zamanda 2024 Olimpiyatları'nda yeri olmadığını" savundu.

Macron, Rus atletlerin Olimpiyat Oyunları'na bireysel olarak katılmasına yönelik kararın da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne ait olduğunu belirtti.


Emmanuel Macron: "Olimpiyat dünyasının çözmesi gereken asıl mesele, bazen ömür boyu hazırlık yapan ve aynı zamanda bu rejimin kurbanı da olabilen bu Rus sporculara hangi yeri vereceğidir." ifadesini kullandı.



#fransa
#olimpiyat oyunları
#Rusya
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