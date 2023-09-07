Macron'dan Rusya'ya veto: Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus bayrağı olamaz

Avrupa’nin iki önemli gücü İtalya ve Fransa arasındaki kavganın boyutu büyüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İtalyan hükümet ortaklarını hedef aldığı “İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor” açıklaması iki ülke arasındaki gerginliğin kısa sürede sona ermeyeceğini gösterdi.