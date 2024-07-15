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Mahmud Abbas cellat ile kurbanı bir tuttu: Hamas İsrail'in siyasi ortağıdır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin el-Mevasi bölgesinde meydana gelen ve yüze yakın Gazzelinin ölümüne neden olan vahşi saldırıdan İsrail ve ABD'nin sorumlu olduğunu belirterek 'Hamas'ı İsrail'in siyasi ortağı olmakla' suçladı. Her fırsatta işgalci İsrail'in işine gelecek açıklamalarda bulunan Abbas'a Hamas yönetiminden tepki gecikmedi.

Mahmud Hüdayi Uysal
01:02 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:07 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu

Terör devleti İsrail'in Cumartesi günü Gazze Şeridi'nde yer alan el-Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği bombardımanda yüze yakın Filistinli şehit oldu, üç yüzden fazla Filistinli ise yaralandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, barbarca saldırıdan katil İsrail ve işbirlikçisi ABD'yi sorumlu tuttu ancak açıklamasında bu iki 'saldırı sorumlusundan' çok Hamas'ı suçladı. Hamas, Abbas'ın açıklamalarını kınadığı bir mesaj yayımlayarak Filistin yönetimini 'birlik içerisinde hareket etmeye' davet etti.


Filistin yönetimi, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde yer alan el-Mevasi'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Filistin Devlet Başkanlığı bu katliamı kınamakta ve bundan İsrail hükümetinin yanı sıra işgale ve işlediği suçlara her türlü desteği veren ABD yönetimini de sorumlu tutmaktadır." dendi.


Ancak Abbas Hamas'ı da sorumlu tuttu. Açıklamada, "Başkanlık, ulusal birlikten kaçınan ve işgal devletine katliam bahaneleri sağlayan Hamas'ı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki imha savaşının devam etmesinin, halkımızın çektiği tüm acıların, yıkımın ve ölümlerin hukuki, ahlaki ve siyasi sorumluluğunun ortağı olarak görmektedir." ifadeleri de yer aldı.


Hamas'tan Abbas'ın Açıklamasına Cevap Gecikmedi

Üst düzey bir Hamas yetkilisi olan Sami Ebu Zuhri Reuters'a konuştu. Ebu Zuhri, "Bu açıklamalar, yönetimin işgalin siperinde yer almayı ve direnişe karşı uygulanan baskıya katkıda bulunmayı seçtiği anlamına geliyor. Bu düpedüz şantajdır, üzerimizde baskı uygulamayı başaramayacaklar." dedi.


Hamas tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

"Filistin Yönetimi’nin Han Yunus (el-Mevasi bölgesi) ve El Şati'deki katliamların sorumluluğu bağlamında işgalciyi muaf tutan ve kurban ile celladı aynı kefeye koyan açıklamalarını kınıyoruz. Siyonist işgalin ve ABD yönetiminin bu suçlardan sorumlu olduğunu vurgulayarak bu talihsiz açıklamaların geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz. Tüm Filistinli tarafları Siyonist saldırganlığa karşı durmaya ve bu saldırganlığı kınamak ve durdurmak için çaba sarf etmeye çağırıyor, bu katliamları kınayan Filistinli grupların tutumlarını takdir ediyoruz. Yapılması gereken; Filistinlilerin çabalarını, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek için birleşik bir mücadele stratejisi etrafında birleştirmektir."


Öte yandan El Fetih ile daha önceki uzlaşma görüşmelerine katılan Hamas lideri Basim Naim, birlik anlaşmasına varılamamasından Abbas'ın sorumlu olduğunu söyledi. Naim, Abbas'ın açıklamalarının "otoriteyi ve başkanlığını, Siyonist düşmanın sadece Gazze'de değil tüm Filistin topraklarında halkımıza karşı işlediği suçlarda işgalin ortağı haline getirdiğini" belirtti.

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#İşgalci İsrail
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