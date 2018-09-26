Mattis: Venezuela'ya yönelik savaş planımız yok

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Venezuela'ya yönelik sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ifadelerinin altını boşalttığı yorumlarına neden oldu.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı bir açıklamada Venezuela ile ilgili tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

İran konusunda müttefiklerle aynı noktadayız

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "İran'a bir cehennemi yaşatacağız." ifadesi hatırlatılarak Washington'un halen aynı noktada olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Mattis, "Bu yönetim, Orta Doğu'da İran'ın kötülüklerinden dolayı bedel ödemiş tüm ülkelerle aynı noktadadır." yanıtını verdi.

Mattis şöyle devam etti:

"Yemen'den, Lübnan'a, Esed'i iktidarda tutmaya kadar olan her şeye onlar sebep verdiler. O savaşın sürmesinin sorumluları doğrudan onlardır. Dolayısıyla bu canice davranış devam ettikçe bu yönetim ve tüm müttefiklerimiz kesinlikle aynı noktada olacaktır."