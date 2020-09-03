Meis'te yeni tahrik: Yunan cumhurbaşkanı adayı ziyaret edecek

Yunanistan, Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden yeni bir provokasyona imza atmaya hazırlanıyor.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun 13 Eylül'de Meis Adası’nı ziyaret edeceği açıklandı.
- Sakellaropoulou ziyaretine eşlik etmeleri için AB büyükelçilerine de davet gönderdi.
Silahlandırılması yasak olmasına rağmen, Yunan askerlerinin geçtiğimiz günlerde adaya konuşlandırıldığı görülmüştü.
YUNAN ASKERLERİ DEVRİYE ATIYOR!
Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları yok sayarak turist gemisi ile Meis Adası'na gönderdiği askerler Antalya'nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki adada devriye atarken görüntülendi.
28 AĞUSTOS'TA SEVK EDİLMİŞTİ
Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu.
Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.