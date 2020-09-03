Meis'te yeni tahrik: Yunan cumhurbaşkanı adayı ziyaret edecek

Belarus'ta stratejik hesaplaşma: Rusya-AB rekabetinde ilk raundu Moskova kazandı

Belarus uzun yıllardır Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki rekabetin merkezinde olan bir ülke. 26 yıllık siyasi kariyeri boyunca bu stratejik önemi kendi çıkarları için kullanan Belarus Devlet Başkanı Lukaşekon, tartışmalı bir seçimden daha galip çıktı. Peki 9 Ağustos'ta başlayan seçim süreci ve sonrasında neler yaşandı? Belarus merkezli stratejik hesaplaşmanın perde arkasını Çatışma Hattı'nın 7. bölümünde anlattık.

