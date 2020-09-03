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Dünya Meiste yeni tahrik Yunan cumhurbaşkanı adayı ziyaret edecek
AVRUPA

Meis'te yeni tahrik: Yunan cumhurbaşkanı adayı ziyaret edecek

Yunanistan hükümeti, statüsü tartışmalı adalar üzerinden Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun 13 Eylül'de Meis Adası’nı ziyaret edeceği açıklandı. Sakellaropoulou ziyaretine eşlik etmeleri için AB büyükelçilerine de davet gönderdi. Yunanistan, silahlandırması yasak olmasına rağmen geçtiğimiz hafta Meis'e asker konuşlandırmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Yunanistan, Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden yeni bir provokasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun 13 Eylül'de Meis Adası’nı ziyaret edeceği açıklandı.

  • Sakellaropoulou ziyaretine eşlik etmeleri için AB büyükelçilerine de davet gönderdi.

Silahlandırılması yasak olmasına rağmen, Yunan askerlerinin geçtiğimiz günlerde adaya konuşlandırıldığı görülmüştü.

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YUNAN ASKERLERİ DEVRİYE ATIYOR!

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları yok sayarak turist gemisi ile Meis Adası'na gönderdiği askerler Antalya'nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki adada devriye atarken görüntülendi.

Yunanistan'ın Meis Adası'na konuşlandırdığı Yunan askerleri görüntülendi
GÜNDEM
Yunanistan'ın Meis Adası'na konuşlandırdığı Yunan askerleri görüntülendi

28 AĞUSTOS'TA SEVK EDİLMİŞTİ

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu.

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
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Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..


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