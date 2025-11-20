Yeni Şafak
Modern sanatın en pahalı tablosu

04:0020/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Elisabeth Lederer’nin Portresi
Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in “Elisabeth Lederer’nin Portresi” adlı eseri, New York’ta düzenlenen açık artırmada 236,4 milyon dolara satılarak modern sanat tarihinde açık artırmada satılan en pahalı eser unvanını elde etti. Sotheby’s’in yeni ABD merkezindeki ilk satış gecesinde gerçekleşen müzayede, salonda büyük alkış ve şaşkınlıkla karşılandı. Satış, yaklaşık 20 dakika süren kıyasıya bir teklif yarışının ardından sonuçlandı. Eser, ikinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya’daki Immendorf Kalesi’nde çıkan yangında yok olan diğer Klimt tablolarından ayrılmış olması nedeniyle yok olmaktan kurtulmuştu.


