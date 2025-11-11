Yeni Şafak
Sanat eserini 'kirli ayna' sandı: Silince olanlar oldu

11:2311/11/2025, Salı
Tayvan’da bir müzede görev yapan temizlik personeli, bir çağdaş sanat eserini yanlışlıkla yok etti.
Tayvan’da bir müzede görev yapan temizlik personeli, bir çağdaş sanat eserini yanlışlıkla yok etti.

Tayvanlı sanatçı Chen Sung-chih'nin “Ters Sözdizimi – 16” (Inverted Syntax – 16) adını verdiği, tozla kaplı ayna görünümlü bir sanat eseri Tayvan’da temizlik görevlisi tarafından “kirli ayna” sanılarak silindi.

Olay, yapı malzemeleri ve gündelik eşyalarla yapılmış eserlerin yer aldığı “We Are Me” adlı sergi sırasında yaşandı.


“Ters Sözdizimi – 16” (Inverted Syntax – 16)

40 YILLIK TOZ TABAKASINI TUVALET KAĞIDIYLA SİLDİ!

Eserin sahibi Tayvanlı sanatçı Chen Sung-chih, çalışmasına “Ters Sözdizimi – 16” (Inverted Syntax – 16) adını vermişti. Eser, tozla kaplı bir ayna ve basit bir ahşap pano üzerine yerleştirilmişti; sanatçı bu yapıtla orta sınıfın çarpıtılmış benlik algısını ve kültürel bilincini simgeliyordu.


Temizlik sırasında gönüllü, aynanın kirli olduğunu düşünerek 40 yıllık toz tabakasını tuvalet kâğıdıyla sildi ve böylece eserin kavramsal bütünlüğünü tamamen ortadan kaldırdı.

MÜZE YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ!

Müze yönetimi olay sonrası sanatçıdan özür diledi ve tazminat olasılığının değerlendirildiğini açıkladı.


Bazı sanat eleştirmenleri ise bu kazanın, “temizleme eylemiyle eserin yeni bir anlam kazandığını” savunarak olayın çağdaş sanatın sınırları üzerine yeni bir tartışma başlattığını ifade etti.

#Tayvan
#Sanat
#Eser
