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Dünya

NATO’da ibre tekrar Stoltenberg’de

NATO’nun yeni genel sekreteri için tercih zamanı yaklaşırken, üye ülkeler arasında oy birliğinin olmaması nedeniyle ibre yeniden mevcut genel sekreter Jens Stoltenberg’e döndü.

Dış Haberler
04:00 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO’nun yeni genel sekreteri için tercih zamanı yaklaşırken, üye ülkeler arasında oy birliğinin olmaması nedeniyle ibre yeniden mevcut genel sekreter Jens Stoltenberg’e döndü. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan düzeyinde birçok ülkeden çok sayıda isim bu görev için konuşulurken, ittifak tarihinde ilk kez bir kadın genel sekreter fikri de öne çıktı. Ancak görev için ismi gündeme gelen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi isimlerin üzerinde farklı sebeplerle bir anlaşma sağlanamadı. 31 üye ülke, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace gibi muhtemel adaylar üzerinde de bir mutabakata varamadı. Bunun sonucunda 2014’ten bu yana görevde bulunan ve görev süresi daha önce 3 kez uzatılan eski Norveç Başbakanı Stoltenberg’in görevinin bir kez daha uzatılması ihtimali ön plana çıktı. Stoltenberg daha önce görevi uzatılması konusunda bir isteğinin olmadığını belirtse de bu ihtimali tamamen dışlamamıştı.


#NATO
#Stoltenberg
#Ursula von der Leyen
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