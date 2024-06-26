'Nazi Avcısı' Nazi oldu

7 Ekim’den bu yana Gazze’de soykırım yapan İsrail, 15 binden fazla çocuğu katlederken, on binlerce çocuğu sakat ya da yetim bıraktı. Ancak çocuklarla ilgili korkunç bilanço bunlarla sınırlı değil. İngiltere merkezli STK ‘Save the Children’, Gazze’de 4 bin çocuğun da enkaz altında veya toplu mezarlarda olduğunu açıkladı. 17 bin çocuk ise ailelerinden uzakta ve refakatsiz yaşıyor. 3 bin 500 çocuk gıda ve aşı eksikliği nedeniyle artık ölüme daha yakın.