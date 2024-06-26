'Nazi Avcısı' Nazi oldu

İkinci Dünya Savaşı’na tanıklık etmiş bir Yahudi olan, hayatı boyunca verdiği mücadele ile “Nazi Avcısı” olarak anılan 88 yaşındaki avukat Serge Klarsfeld, “Fransa’nın yeni Nazileri” olarak anılan aşırı sağ temsilcisi Ulusal Birlik (RN) partisine oy vereceğini açıkladı. İslam karşıtı görüşleri ile tanınan Marine Le Pen'in liderliğini yürüttüğü partinin kurucuları arasında Nazi görüşünü benimseyen simaların bulunduğu biliniyor.
GAZZE’DE SOYKIRIMI REDDEDİYOR
Geçen cumartesi günü Fransız LCI televizyouna açıklamalarda bulunan Klarsfeld, Fransız sol partisi La France Insoumise'a (LFI) karşı yarışacak olan aşırı sağ temsilcisi RN’ye oy vereceğini duyurdu. RN’nin Yahudi karşıtı görüşleri artık benimsemediğine inandığını belirten Klarsfeld, “Yahudi yanlısı bir partiye oy vereceğim” dedi. Klarsfeld, Gazze’de devam eden İsrail soykırımına karşı bir duruş sergileyen sol ittifak LFI’yi “Yahudi karşıtı olmakla” suçladı. 7 Ekim’den bu yana verdiği demeçlerde İsrail’in eylemlerini desteklediğini duyuran Klarsfeld, soykırım söylemlerini de antisemitik bulduğunu ifade etmişti.
PARTİ KURUCULARI NAZİ
“Fransa’nın Nazi’si” olarak bilinen RN, göçmen karşıtı politikaları ile sivrildi. Partinin kurucuları arasında Nazi görüşünde simaların olduğu biliniyor. İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler’in Fransa’yı işgal ettikten sonra ülkede oluşturduğu kukla yönetime “Vichy” adı veriliyordu. Partinin kurucuları arasında yer alan Le Pen’in babası Jean-Marie Le Pen, Vichy Fransası’nın lideri Philippe Petain'i destekler bir konuşma yapmış, Nazi gaz odalarını "tarihte bir ayrıntı" olarak nitelemişti. Partinin diğer bir kurucusu olan Pierre Bousquet, Fransa’da Waffen-SS'in (Alman işgali altındaki bölgelerde görev yapan Nazi polisi) bölümünün bir üyesiydi.
LE PEN’E ANTİSEMİTİK DEMİŞTİ
1935 yılında Bükreş’te doğan Klarsefld, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nice’te yaşıyordu. 1943’te Vichy polisi Klarsefld’ın ailesinin evini bastı babasını Auschwitz toplama kampına götürdü. Klarsfeld, soykırıma karışmış Nazilerin yargılanması için hayatı boyunca mücadele verdi ve “Nazi Avcısı” olarak anıldı. 2022'de Klarsfeld ve eşi, Marine Le Pen'e karşı bir dilekçe imzalamış ve onu "ırkçılığın ve Yahudi karşıtlığının kızı" olarak tanımlamıştı.