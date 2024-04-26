Netanyahu Gazze'deki insani felaket karşısında merceğine girdiği UCM'ye meydan okudu: Boyun eğmeyeceğim

İsrail'in "zafer yolunda ilerlemek ve kendisini savunmaktan vazgeçmeyeceğini" ileri süren Netanyahu, UCM'nin kararının "İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak vahşi terörizm ve kasıtlı saldırılara karşı mücadele eden tüm demokrasilerin liderlerini etkileyeceğini" savundu.