Netanyahu'dan devletlerin Filistin'i tanıması sonrası 'Batı Şeria'yı ilhak' tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altında olan Filistin toprağı Batı Şeria'yı ilhak edeceklerini söyledi. 'Terörizme ödül verildiğini' söyleyen Netanyahu, ABD ziyaretini işaret edip "Bekleyin ve görün" dedi.
Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.
"İşgale devam edeceğiz"
Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.
ABD ziyaretini işaret etti: Bekleyin ve görün
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da 3 ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrısında bulunmuştu.