Nijerya'da bir camiye düzenlenen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde bir camiye düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü Lakurawa üyeleri olduğundan şüphelenilen kişilerin, eyaletin Dadin Kowa bölgesinde teravih namazı kılanlara silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Usman, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.
Usman, "Saldırı, askerlere yönelik başarısız bir pusunun ardından Lakurawa teröristlerinden şüphelenilen unsurların misillemesiydi." ifadesini kullandı.
Lakurawa terör örgütünün, 20 Şubat'ta yine Kebbi'de düzenlediği silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.