Dünya

Norveç ve Belçika'dan Gazze çağrısı: İki milletin de barış içinde yaşamasını sağlayacak tek yol var

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile Belçika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Philippe Kridelka, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaparken, bölgede insani krizin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekti.

09:10 - 24/01/2024 среда
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Belçika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Philippe Kridelka, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.


Gazzelilerin yalnızca bombardımandan kaçmadığını aynı zamanda açlık, yetersiz sağlık hizmetleri, ilaç sıkıntısı ve temiz suya ulaşamamak gibi sorunlarla da karşı karşıya olduğunu belirten Eide, insani krizin çok derin olduğunu söyledi.


Esirlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini de söyleyen Eide, "Düşüncelerim aynı zamanda Batı Şeria'da artan seviyede yasa dışı yerleşimci şiddetine ve artan ölüm tehlikesine maruz kalanlarla" dedi.


Eide, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğini belirttiği konuşmasında, "Uluslararası insancıl hukukun ihlalini kabul etmeye başlarsak, kurallar anlamını yitirir, benzeri tüm çatışmalarda eşit şekilde uygulanması gereken kuralları gelecek çatışmalarda uygulamak zorlaşır" diye konuştu.



'İki milletin de barış içinde yaşamasını sağlayacak tek yoldur'


Norveç'in ateşkes çağrısı yapan ilk batı ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Eide, Filistin devletinin kurulmasının önemine de vurgu yaparak, "Norveç, Filistinlilerin vazgeçilmez hakkı olan kendi devletlerine sahip olma hakkını sadece teoride değil, pratikte de destekliyor. İnanıyoruz ki Filistin devleti hem Filistinliler için hem de İsrailliler için iyi olacaktır. İnanıyoruz ki bu, iki milletin de barış içinde yaşamasını sağlayacak tek yoldur" ifadelerini kullandı.


Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Philippe Kridelka da Belçika, Hollanda, Lüksemburg'dan oluşan Benelüks ülkeleri adına yaptığı konuşmada, "Benelüks ülkeleri olarak Gazze'deki insani durumun, başta çocuklara olan etkisi olmak üzere sivil nüfusa etkisinden dolayı çok endişeliyiz. Tüm taraflarca uluslararası insancıl hukuka saygı duyulmalı. Siviller ile okullar ve hastanelerin de arasında bulunduğu sivil altyapı asla hedef alınmamalı" dedi.


Acilen müdahale edilmesi gereken 3 başlığa değinen Kridelka, "Birincisi tüm sınır kapılarının açılması ve tam kapasiteyle kullanılması, tüm insani yardım gönüllülerinin buralardan engellenmeden geçişinin sağlanması, ikincisi sınır prosedürlerinin basitleştirilmesi ve insani yardım kuruluşlarının etkili ve yeterli şekilde yardımları Gazze'ye ulaştırması, üçüncüsü de taraflar arasında güvenin sağlanması" diye konuştu.


Kridelka, acil ateşkes ilan edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısını da yaptı.

Gazze için başlatılan etiket dünya gündeminde: Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor
Gazze için başlatılan etiket dünya gündeminde: Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail bölgeye yardımların girişine de engel çıkarıyor. Hem saldırılar hem de İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluk nedeniyle Gazze halkı açlıkla mücadele ediyor. Bu nedenle Filistin İnsiyatifi'nin başlattığı #GazaStarving etiket çalışması dünya gündemine oturdu. Birkaç saat içinde iki milyona yakın tweet atıldı, birçok ünlü isimden de destek geldi. BM Genel Sekreteri Guterres, "Gazze'de yarım milyondan fazla insan çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya. Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz" dedi.

#Belçika
#Benelüks Ülkeleri
#Gazze
#Hollanda
#Espen Barth Eide
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