Ölümleri durdurun

Kongreye kimliğinin deşifre olmaması için mavi bir yağmurluk içerisinde, başını da kapatarak gelen ve güneş gözlüğü takan Caesar’ın konuşması sırasında herhangi bir video veya ses kaydının alınmasına müsaade edilmedi. Komite, Caesar’ın güvenliğini düşünerek böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

Suriye’de Beşşar Esad rejiminin işlediği insanlık suçları ve tutuklulara yapılan işkence fotoğraflarını sızdıran “Caesar” kod adlı eski askeri polis, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde, Suriye’de tanık olduklarını anlattı. Rejimin, Türkiye müdahale edene kadar Rusya ve İran’dan aldığı destekle İdlib’e yöneldiğini ve orada yaşayan 3 milyon sivili hedef gözetmeksizin bombaladığını belirten Caesar, uluslararası toplumun tekrar sessiz kalması durumunda Esed’e yeni savaş suçları işlemesi konusunda yeşil ışık yakılacağını vurguladı. Caesar’ın yanı sıra Beyaz Baretliler (Suriye Sivil Savunması) Başkanı Raid Salih ve 15 yaşındayken rejim kontrolündeki hapishanelerde işkence gören Ömer Alshogre de rejimin acımasızlığını ele alan oturumda tanıklık etti.

ACİL MÜDAHALE EDİN

Kongre’ye kendisine bu fırsatı sağladıkları için teşekkür ederek sözlerine başlayan Caesar, rejim içerisinde 2,5 yıl boyunca adli fotoğrafçı olarak görev yaptığını ve Esed rejiminin uyguladığı insanlık dışı işkence ve uygulamalara yakından şahitlik ettiğini vurguladı. Rejim hapishanelerinde hala 250 bin küsur Suriyelinin tutuklu bulunduğunu, birçoğunun gördüğü işkenceler ve açlık sebebiyle ölümle burun buruna olduğunu belirten Caesar, başta ABD olmak üzere uluslararası kurumlardan acilen müdahalede bulunmasını istedi.

Türkiye’ye destek verin

Öte yandan İdlib’deki duruma değinen ve oradaki durumun insani açıdan yaşanılmaz bir hal aldığını vurgulayan Beyaz Baretliler (Suriye Sivil Savunması) Başkanı Raid Salih ise Türkiye’nin İdlib bölgesinde başlattığı Barış Kalkanı Harekatı’nın bölgedeki Suriyelilere bir süreliğine de olsa nefes aldırdığına dikkat çekti. Salih, Türkiye’nin yaptığı askeri harekatın, sivillerin öldürülmesini engellemek için bile olsa Esed’e karşı askeri bir hamle yapmanın daha fazla gerginliğe yol açacağı iddiasını çürüttüğünü belirterek, “Aksine Türkiye’nin yüzeysel olan bu operasyonu İdlib’deki hava saldırılarını durdurdu. Buna rağmen Türkiye kalıcı bir ateşkes için tek başına yeterli değil. Türkiye’nin sizlerin desteğine ve liderliğine ihtiyacı var.” dedi. Salih, “Hiç bir para veya açıklama İdlib’de bir çocuğun kafasına düşen varil bombasını durduramaz.” dedi.