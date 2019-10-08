Dünya ÖSO Fıratın doğusu için hazır Can ve mallarınız emanetimizdir
ORTADOĞU

ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır: Can ve mallarınız emanetimizdir

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK'ya karşı TSK ile birlikte savaşacak ÖSO birliklerinin hazırlıkları sona erdi. Suriye Milli Ordu Genelkurmay Başkanlığı, cephe ve asker taksimatını tamamladı. Sayı ve cephe noktalarının kesinleşmesi sonrası ÖSO askerlerinin belirlenen noktalara sevki başladı. Özgür Suriye Ordusu Genel Kurmay Başkanı General Selim İdris yayınladığı bildiri "PKK işgal hattında yaşayan tüm sivillerin canları, malları ve namus ve dinleri emanetimizdir. Fırat’ın Doğusu’nda yaşayan Müslüman, Hıristiyan, Aşuri, Ezidi, Arap, Kürt, Türkmen tüm halkımıza selam olsun. Kurtuluş vakti artık çok yakın" ifadelerine yer verildi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılacak askeri harekatta önemli görevler üstlenecek.
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılacak askeri harekatta önemli görevler üstlenecek.

Suriye Milli Ordusu Genel Kurmay Başkanı Selim İdris, "PKK zulmüne maruz kalan yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz bize güvensin. Kendi evlatları toprakları için ve özgürlük adına yeniden dönüyor. Onlar sizin savunma kalkanlarınız ve zulme karşı kılıçlarınızdır. PKK tarafından aldatılan bölge insanlarına da seslenen General Selim İdris, örgüt saflarını terk edin. İmkan bulanlar bize katılsın, yada örgütten ayrılarak bir yere sığınsınlar" açıklamasında bulundu.

3 CEPHEDE 25 BİN ASKER SAVAŞACAK

İlk aşamada 14 bin kişilik bir güçle PKK’ya karşı yapılacak Harekatta Türk Ordusu’nun yanında yer alacağı açıklanan ÖSO birliklerinin fırka, sayı, cephe taksimatı ise şu şekilde gerçekleşti.

-Tal Abyad cephesinde savaşacak ÖSO grupları, Hamza Tümeni, Ahrar el Şam, Ceyş el Ahrar, Süleyman Şah Tümeni’nden oluştu. Cephe hattına sevk edilecek asker sayısı ise 8 bin olarak belirlendi.

-Haseke cephesine asker gönderen gruplar ise Ahrar el Şarkiye, Ceyş el Şarkiye, Ceyş El İslam, Ceyş El Nasır ve Fırkat el Ula’dan seçilen 10 bin savaşçı oldu.

-Ayn El Arab Cephesine sevk edilecek güç ise Faylak el Şam, Sukur el Şam, ve İdlib’de kurulan ÖSO 4. Kolordu’ya bağlı gruplardan oluşuyor. Aynel Arab’a gönderilecek asker sayısının kesinleşmediği ancak bu rakamın en az 5 bin kişi olacağı belirtildi.

  • TSK’nın talebi ve savaşın seyrine göre Fırat Kalkanı, Afrin ve İdlib’ten sıcak hatlara gönderilmek üzere en az 20 bin kişilik savaş gücünün de hazır bekletileceği belirtildi.

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ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır: Can ve mallarınız emanetimizdir
Dünya

ÖSO Fırat'ın doğusu için hazır: Can ve mallarınız emanetimizdir

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK'ya karşı TSK ile birlikte savaşacak ÖSO birliklerinin hazırlıkları sona erdi. Suriye Milli Ordu Genelkurmay Başkanlığı, cephe ve asker taksimatını tamamladı. Sayı ve cephe noktalarının kesinleşmesi sonrası ÖSO askerlerinin belirlenen noktalara sevki başladı. Özgür Suriye Ordusu Genel Kurmay Başkanı General Selim İdris yayınladığı bildiri "PKK işgal hattında yaşayan tüm sivillerin canları, malları ve namus ve dinleri emanetimizdir. Fırat’ın Doğusu’nda yaşayan Müslüman, Hıristiyan, Aşuri, Ezidi, Arap, Kürt, Türkmen tüm halkımıza selam olsun. Kurtuluş vakti artık çok yakın" ifadelerine yer verildi.
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Türkiye'nin ham petrol üretiminde hidrolik çatlatma dönemine başlaması, daha önce ulaşılamayan petrol ve doğal gaz rezervlerinde üretime geçmesini sağlarken, enerji tüketiminde de dışa bağımlılığın azalmasına yardımcı olacak. Hidrolik çatlatma sayesinde ABD'nin ham petrol üretimi iki katına çıkarken, doğal gaz üretimi yüzde 52 arttı, ham petrol ithalatı ise yüzde 25 azaldı.

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