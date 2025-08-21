Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pakistan'da havai fişek deposunda patlama ve yangın: İki ölü 34 yaralı

Pakistan'da havai fişek deposunda patlama ve yangın: İki ölü 34 yaralı

21:1521/08/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Patlamanın ardından depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Patlamanın ardından depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Pakistan'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu.

Pakistan’da havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Patlama çevredeki binalara ve araçlara da zarar verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu. İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.



#Pakistan
#Havai Fişek
#Patlama
#Depo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YKS yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de