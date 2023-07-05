Pakistan'dan İsveç'e çağrı: İslam ile ilgili yanlış kanıları giderin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için taziyelerini iletti. Bu elim olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının acısını paylaştığını dile getirdi.