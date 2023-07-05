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Dünya

Pakistan'dan İsveç'e çağrı: İslam ile ilgili yanlış kanıları giderin

Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'e İslam ile ilgili yanlış kanıların giderilmesi çağrısında bulundu.

10:31 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Ulusal basındaki haberlere göre, Senato Başkanı Sanjrani, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması provokasyonunun ardından İsveç Parlamentosu Başkanı Norlen'e mektup yazdı.

Sanjrani, mektubunda inançlar arası uyumun önemine işaret ederek, İslam ile ilgili yanlış kanıların giderilmesi çağrısı yaptı.

İslamofobik eylemlerin sıklıkla yapıldığını belirten Sanjrani, bu tür olayların ifade özgürlüğü kisvesi altında halı altına süpürüldüğünü kaydetti.

Sanjrani, Hazreti Muhammed'e ve kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saygısızlıkların Müslümanlara sonsuz acı verdiğine dikkati çekerek, bu gerçeğin anlaşılması, kabul edilmesi, ulusal ve küresel çabalarda bu tür eylemlerin önüne geçilmesine ilişkin önlemler alınmasının önemini vurguladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Olay, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.



#İslam
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
#pakistan
#Senato
14 dakika önce
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