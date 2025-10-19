Yeni Şafak
Pakistan'ın ilk hiperspektral uydusu Çin'den uzaya fırlatıldı

13:2319/10/2025, Pazar
AA
HS-1, Çin'deki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.
Pakistan'ın ilk hiperspektral görüntüleme uydusu HS-1, Çin'deki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin ilk hiperspektral görüntüleme uydusunun, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) tarafından geliştirildiği ifade edildi.


Açıklamada, uydunun Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldığı belirtildi.


Uydunun yüzlerce dar spektral bantta veri toplayabilen gelişmiş hiperspektral görüntüleme teknolojisi ile üretildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu özelliğin arazi kullanımı, bitki sağlığı, su kaynakları ve kentsel gelişimin hassas şekilde izlenmesini ve analiz edilmesini sağlayacağı aktarıldı.


Açıklamada, HS-1'in Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) gibi kalkınma projelerine de katkı sağlayacağı ve jeolojik tehlike risklerini tespit ederek sürdürülebilir altyapı geliştirilmesini destekleyeceği ifade edildi.



