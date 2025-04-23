Papa’nın odaları mühürlendi

Önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus’un naaşı açık tabuta konuldu ve tören öncesi hazırlıklar başladı. Papa Franciscus 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan, Papa'nın inme ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiğini belirtirken, Papa'nın naaşı Aziz Petrus Bazilikası'na nakledildi. Vatikan açık tabut töreni için yapılan hazırlıkların tamamlandığı bildirdi. Vatikan Basın Ofisi, törenin düzenleneceği odanın ilk görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Tören Yöneticisi Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Tören Yöneticisi Lubomir Welnitz'in Papa Franciscus'un bedenine kutsal su serpme törenini gerçekleştirdiği görülüyor. Papa’nın cenaze merasimine ilişkin program da açıklandı.





İSVİÇRE MUHAFIZLARI KORUYOR

Vatikan, Papa'nın ölümünün onaylanması töreni için açık tabutuna yatırıldığı anların fotoğraflarını yayınladı. Papa'nın fotoğrafları Casa Santa Marta Şapeli'nde çekildi. Fotoğraflarda Papa, kırmızı ayin giysileri içinde, başında papalık başlığı ve elinde tespihle, açık ahşap bir tabutun içinde görülüyor. Papalık makamının koruması İsviçre Muhafızları'nın cenazenin başında nöbet tuttuğu da görüldü.





ODALARI MÜHÜRLENDİ

Bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yöneten ‘Kamerlengo’ (Papalık Makam Vekili) Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile beraber, Papa Franciscus'un konutu ve Papalık Sarayı'nda şahsi kullanımındaki odaları kapatıp, mühürledi. Kamerlengo Kardinal Farrell'in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan ‘balıkçı yüzüğü’ imha edildi ve kilise hukuku uyarınca ‘makamın boş olduğu’ ilan edildi.





CUMARTESİ GÜNÜ TÖREN YAPILACAK

Vatikan, Franciscus'un cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yapılacağını bildirdi. Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus için dokuz günlük yas döneminin ilk günü olan 26 Nisan Cumartesi yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda cenaze töreni yapılacak. Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re, cenaze ayinine başkanlık edecek." ifadeleri kullanıldı.Kitle yerel saatle 10'da başlayacak ve kardinaller kolejinin dekanı Kardinal Giovanni Battista Re tarafından yönetilecek.





100 YILLIK GELENEK DEĞİŞTİ

Vatikan ayrıca Papa'nın tabutunun bugün saat 9'da St Peter's Bazilikası'na götürüleceğini ve burada halkın saygılarını sunmasına izin vermek için cenazeden önceki geceye kadar kalacağını söyledi. Francis, Roma'nın Esquilino mahallesindeki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gömülecek ve uzun süredir devam eden Vatikan geleneğinden kopacak. Açıklamada, Papa Franciscus'un naaşının ilk olarak Aziz Petrus Bazilikası'nın içine götürüleceği daha sonra da defin işleminin yapılacağı Roma'daki Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'na taşınacağı belirtildi. Papa'nın vasiyeti de buraya defnedilmek yönündeydi. Francis, neredeyse 100 yılın ardından Vatikan'da defnedilmeyen ilk Papa olacak.





TRUMP VE MACRON TÖRENE KATILACAK

Papa Franciscus'un isteği ve yaptığı düzenlenmeler doğrultusunda cenaze merasiminin sade bir şekilde yapılması bekleniyor. Tabutun Vatikan’dan Roma’ya doğru yolculuğuna İsviçre Muhafız Alayı eşlik edecek. Cenazeye katılacaklarını doğrulayan devlet başkanları arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei bulunuyor. Francis’in halefinin seçileceği olan toplantı, Papa’nın ölümünden en az 15 ve en fazla 20 gün sonra başlayacak.





KAPI BEKÇiLiĞiNDEN VATiKAN’IN ZiRVESiNE

Amerika kıtasından gelen ilk papa, Cizvit tarikatından gelen ilk papa ve Francis adını alan ilk papa olan Franciscus, İtalyan göçmeni bir baba ile İtalyan kökenli Arjantinli bir kadının beş çocuğundan ilki olarak 17 Aralık 1936'da Buenos Aires'te doğdu. Ara sıra yerel barlarda kapıcı olarak çalıştı ve burada usta bir tango dansçısı olarak tanındı. Franciscus, Papalık görevi sırasında İslam dünyası ile ilişkileri geliştirmeye öncelik verdi. 2016 yılında bir göçmen merkezinde Müslüman ve çeşitli dinlere mensup mültecilerin ayaklarını "alçakgönüllülük ve hizmet göstergesi" olarak yıkadı. İslam'ın Hıristiyanlık gibi bir barış dini olduğunu defalarca kez belirtti.



