Paşinyan: Karabağ hareketi sona erdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenilerin Karabağ'a dönüşü meselesinin gündemden düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Karabağ halkımıza da geri dönüşlerinin gerçekçi olmadığını söyledim. Geri dönüş gündemini sürdürürsek, bu Karabağ hareketini yeniden başlattığımız anlamına gelir." dedi.
Paşinyan, toplantıda Ermenistan'daki "Karabağ Ermenilerinin geri dönüşü" tartışması ile Azerbaycan'da yer yer gündeme gelen "Batı Azerbaycan" konularını birlikte ele aldığı bazı değerlendirmelerde bulundu.
"Karabağ hareketi sona erdi"
Ermenilerin Karabağ'a dönüşü konusunun tehlikeli bir konu olduğunu defalarca yinelediğini söyleyen Paşinyan, şöyle konuştu:
Paşinyan, Azerbaycan'a "Gelin oturalım ve bu sorunu nasıl ortadan kaldıracağımıza dair bir yol haritası geliştirelim." önerisinde bulunarak, söz konusu sorunu ortadan kaldırmanın her türlü çatışma durumunu ortadan kaldırmak anlamına geleceğini ifade etti.