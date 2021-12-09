Dünya Pekin Olimpiyatlarına bir ülkeden daha diplomatik boykot
AMERİKA

Pekin Olimpiyatları’na bir ülkeden daha 'diplomatik boykot'

ABD ve İngiltere'den sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Pekin Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulanacağını, ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Pekin Olimpiyatları’na bir ülkeden daha diplomatik boykot
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ABD, İngiltere ve Avustralya’nın ardından bir ülke daha Pekin Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulama kararı aldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kanada’nın Pekin Kış Olimpiyatları’na "diplomatik boykot" uygulayacağını bildirdi.

Trudeau, hükümetinin son aylarda müttefikleriyle bu konuda görüştüğünü söyleyerek, "Çin hükümeti tarafından tekrarlanan insan hakları ihlallerinden son derece endişeliyiz. Diplomatik temsilci göndermeyeceğimize şaşırmamalılar" dedi.

Trudeau, sporcuların ise müsabakalara katılabileceğini belirtti.

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ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını duyurmuş, Çin Dışişleri Bakanlığı da bu karara tepki göstererek, hatalarının bir bedeli olacağı konusunda ABD'yi uyarmıştı.


İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na sporcuların katılabileceğini ancak bakanlar ve yetkililerin diplomatik boykot uygulayacağını söylemişti.

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