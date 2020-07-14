Kanlı plan Tel Abyad’da engellendi: Hainler Türkiye'nin bir metropol şehrini kana bulayacaktı

Türkiye’nin sınırlarının güvenliği için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’nın önemi güvenlik güçlerinin ele geçirdiği patlayıcılarla bir kez daha ortaya koyuldu. 9 Ekim 2019’da başlayan harekat kapsamında Tel Abyad ve Resulayn, terör örgütü PKK/PYD/YPG’den temizlendi. Harekattan sonra Tel Abyad’ın güvenliği Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne verilirken, Resulayn’ın güvenliği ise Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na devredildi.

760 KİLOGRAM PATLAYICI

Tel Abyad’ın güvenliğini 16 Şubat 2020’de devralan Şanlıurfa Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri, terör örgütlerinin saldırı planlarını deşifre etmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Türk polisi tarafından eğitilen ve Tel Abyad’da görevli mahalli polis Şurta’nın da katkılarıyla yapılan istihbarat çalışmaları sonucu PKK’nın planladığı eylemler hazırlık aşamasında deşifre edildi. 23 Mart günü Tel Abyad merkezde inşaat halinde bulunan bir binada bomba olduğu belirlendi. Yapılan hazırlık sonrasında binaya giden terörle mücadele, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri binanın zemin katında 760 kilogram olan patlayıcıyı ele geçirdi.

CEPHANE ELE GEÇİRİLDİ

Bina içerisini titizlikle arayan Şanlıurfa polisi, binanın bodrum katında 15 metrelik bir tünel buldu. Birinci ve ikinci katları boş binanın zemin katındaki incelemede 760 kilogram patlayıcının yanısıra bir kilogram amonyum nitrat, 550 gram toz patlayıcı madde, altı aded uzaktan kumanda alıcısı, iki aded zaman ayarlı dijital devre, 10 aded basma tip uzaktan kumanda sistemi, iki kapsül, iki aded elektrikli kapsül yapımında kullanılan kibrit başı eczası, bir metre infilak fitili, dokuz aded pil başlığı, üç el yapımı paylayıcı, parça tesiri için çok sayıda bilye ve rulman parçaları, 15 aded bomba yapımında kullanılan büyük metal kap ile roketatar ve top mühimmatları da bulundu.

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BATI İLLERİNE SEVK EDECEKLERDİ

İstihbarat çalışmaları neticesinde ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların terör örgütü PKK’ya aidiyeti tespit edildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilerde, PKK’nın patlayıcı yapımında kullanılan 760 kilogram malzemeden üreteceği çok sayıdaki patlayıcıyla Tel Abyad’da görevli güvenlik güçlerine saldırmayı ve patlayıcıların büyük kısmını büyük şehirlere sevk etmeyi planladığı öğrenildi. PKK’nın patlayıcılarının ele geçirilmesiyle, batı illerinde gerçekleştirmeyi planladığı kanlı saldırıları da çökertildi.

Hedef metropoller

Şanlıurfa polisi, 5 Mayıs’ta da DEAŞ’ın patlayıcılarını ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla daha önceden DEAŞ’ın bomba ve silah aktarımcısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu Abu Avvaş kod adlı İsmail B. düzenlenen operasyonla Tel Abyad’da yakalandı. Teröristin yer göstermesi ile bir binanın bodrum katında gömülü vaziyette 4 kilogram patlayıcı madde, fitil ateşlemede kullanılan 50 gram toz patlayıcı, bombanın yerleştirileceği metal kap ve infilak fitili ele geçirildi. Terörist ifadesinde DEAŞ’ın talimatıyla hazırladığı patlayıcının eylem yapmak üzere büyükşehirlere gönderilmek istendiğini itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan terörist İsmail B. tutuklandı.