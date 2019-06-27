PKK’lılar tarla yakıp halay çekti

Suriye'deki 103 bin dönüm ekili alanı ateşe veren PKK'lılardan şok görüntüler. Yaktıkları tarlaların önünde kol kola giren teröristler, çiftçilerin 1 yıllık emeği kül olurken halay çekti.

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD’nin halka zulmü devam ediyor. Son 2 ayda Esed rejimi ile birlikte Maaret el Numan, Kefer Secne, Ker Saah, Has, Maar Zeyta, Maaret Harme, Şeyh Mustafa, El Nakıyr, Termila, Han Şeyhun, Heyş, Temenia, Morek, Kefer Zeyta ve Latamnia başta olmak üzere 22 yerleşim biriminde 103 bin dönüm ekili alanı yakan teröristler önceki gün yine iş başındaydı.

Bu kez Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn kırsalında sahne alan hainler, sivillere ait buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Tarlayı yaktıktan sonra kol kola girerek halay çeken teröristler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Teröristler yangının büyümesini bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Bir yıllık emeği alev alev yanan çiftçiler yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

EKİLİ ALAN KALMADI

Yeni Şafak’a konuşan Ziraat Odası eski başkanı Rafi el Cabir, saldırılarla birlikte bölgedeki ekili alanların yüzde 76’sının yakıldığını söyledi. Cabir, yakılmayan tarlaların sahiplerine da baskı uygulandığını ve ürünlerine el konulduğunu ifade etti.

İdlib Mahalli Meclis Sözcüsü Selim Hudur, Suriye’nin tahıl deposu olarak bilinen Sahlel Gab mıntıkasında ekili tahılın büyük bölümünün yakıldığını söylemişti. Hudur, “Bu yöntem İsrail’den kopya edilen açlıkla terbiye yöntemidir. Siyonist devletin Filistinli kardeşlerimize uyguladığı ekin yakma zulmünü, Esed ve PKK da mazlum siviller üzerinde tatbik ediyor” demişti.

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