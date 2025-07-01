Polonya, Almanya ve Litvanya ile sınır kontrollerini yeniden başlatıyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, düzenlediği basın toplantısında Polonya'nın sınır güvenliğine ilişkin alınan kabine kararlarını duyurdu. Ülkenin sınır güvenliğiyle ilgili tüm birimlerin de katılımıyla yapılan toplantıda Polonya'nın sınır güvenliğinin en önemli önceliklerinden biri olduğuna vurgu yapıldığını belirten Tusk, "Yasadışı göçün önlenmesi amacıyla Polonya-Almanya sınırında kontrolleri yeniden başlatmak zorunda kalabileceğimizi Alman tarafına bildirdik" dedi. Almanya-Polonya sınırında geçici olarak kontrollerin yeniden uygulanmasının "kontrolsüz göçmen akımını sınırlamak ve azaltmak" amacını taşıdığını söyleyen Tusk, bu adımın Almanya'nın sınır kontrollerine bir tepki olduğunu dile getirdi. "Alman tarafını Mart ayında uyardım ve yeni şansölye ile birkaç kez konuştum" diyen Tusk, Litvanya üzerinden de Polonya'ya yönelik yasa dışı geçişlerin önlenmesi için önlemler alınacağını vurguladı.