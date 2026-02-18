Yeni Şafak
Polonya'da dikkat çeken karar: Güvercinlere 'doğum kontrolü' uygulanacak

23:1618/02/2026, Çarşamba
IHA
Krakow'da güvercinlere özel yemliklerle kontrollü besleme sistemi uygulanacak.
Krakow'da güvercinlere özel yemliklerle kontrollü besleme sistemi uygulanacak.

Polonya'da Krakow Belediyesi, artan güvercin nüfusunu dengelemek ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla dikkat çeken bir uygulama başlattı. Bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen pilot program kapsamında, özel yemlikler aracılığıyla kontrollü doğum sistemi uygulanacak. Yetkililer, uygulamanın uzun vadede hem hayvan sağlığını hem de kent yaşamını olumlu etkilemesini hedefliyor.

Polonya’nın güneyindeki Krakow kenti güvercin sayısındaki artışını engellemek ve onların genel durumunu iyileştirmek amacıyla pilot doğum kontrolü programı başlattı.

Güvercinler için pilot bir doğum kontrol programı

Polonya’nın güvercinleriyle ünlü turistik Krakow kentinde güvercinlere doğum kontrolü uygulanacak. Krakow Belediyesi, Dzikusy Salamandry Vakfı, çeşitli bilim ve araştırma çevreleriyle birlikte güvercinler için pilot bir doğum kontrol programı hazırladı. Krakow Belediyesi Hayvanlardan Sorumlu Sözcü Sabina Janeczko, yaptığı açıklamada, programın amacının güvercinlerin genel durumunu iyileştirmek ve nüfuslarının aşırı artmasıyla ortaya çıkan hastalık ve besine erişiminden kaynaklanan zorlukları azaltmak olduğunu söyledi.

Yedikleri mısırlara her gün doğum kontrol ilacı dozlanacak

Kentte güvercinlerin toplu olarak bulunduğu bazı noktalara özel yemlikler yerleştirileceklerini belirten Janeczko, program neticesinde kuşların hemen ertesi gün ortadan kaybolmayacağını bildirdi. "Yemlikler, içerisinde bulunan mısırlara her gün doğum kontrol ilacı dozlayacak, daha doğrusu bu şekilde mısır taneleri ilaçla kaplanmış olacak" ifadelerini kullanan Janeczko, pilot programın uzun vadeli ancak güvenli bir süreç olduğunu söyledi.

Dzikusy Salamandry Vakfı Veterineri Przemyslaw Baran, ise kliniklerine her gün onlarca yaralı ya da bakımsız güvercin getirildiğini, bu nedenle sorunu sistemli bir şekilde çözmeye karar verdiklerini belirtti.



