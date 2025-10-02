Putin'den Trump'ın Gazze planına şartlı destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Trump'ın planı iki devletli çözüme katkı sunacaksa destekleyebiliriz" dedi.

"NATO'ya saldıracağımız saçmalık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 22’nci oturumuna katıldı. Rusya'nın bir sonraki hedefinin NATO olacağı iddiaları hakkında açıklamada bulunan Putin, “Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki açıklamalar tamamen saçmalık. Avrupa, Rusya’nın düşman olduğunu yüzyıllar önce kafasında kurmuş. Rusya’nın Avrupa’nın militarizasyonuna cevabı etkili olacak, asla zayıflık ve kararsızlık göstermeyecek” diye konuştu.

"Batı, Ukrayna halkını feda edilebilir görüyor"

Avrupa ile ilgili değerlendirme yapan Putin, "Batılı ülkeler mutlak hegemonyalarını dayatmaya çalışıyorlar ancak bu artık mümkün değil. Dünyada başkalarının çıkarlarını görmezden gelen tek taraflı bir karar alınamaz. Batı, Ukrayna halkı için üzülmüyor. Onları feda edilebilir görüyor. Avrupa, Ukrayna’daki çatışmayı sürekli tırmandırıyor. Başka hiçbir amaçları yok. Eğer NATO, Rusya sınırlarına yaklaşmamış olsaydı Ukrayna’daki çatışma önlenebilirdi. Her gücün bir sınırı vardır. Ülkeler kendi çıkarlarını korumak için zaman zaman çatışmaya girebilir" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları

Son yıllarda artan yaptırımlara değinen Putin, "Rakiplerimiz yaptırımlar yoluyla bizi boyunduruk altına almak için ellerinden geleni yaptı. Ancak eşi benzeri görülmemiş zorluklarla mücadelede ne kadar etkili olduğumuzu gösterdik." dedi.

Trump'ın Gazze planına şartlı destek

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin de açıklamada bulundu. Gazze'de durumun felaket olduğunu belirten Putin, “Trump'ın planı iki devletli çözüme katkı sunacaksa destekleyebiliriz." diye konuştu.

Gazze'deki durumun modern insanlık tarihinin korkunç bir olayı olduğunu ifade eden Putin, "Gazze'de yönetimi Mahmud Abbas hükümetinin ele alması daha iyi olur, Hamas'la temastayız." dedi.








