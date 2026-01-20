Yeni Şafak
Putin’e ‘Barış Kurulu’ daveti

04:0020/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Vladimir Putin.
Vladimir Putin.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze barış planı kapsamında Gazze Barış Kurulu’nun kurulacağını ve bazı isimlerin davet edildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurucu üye olarak davet edildiği Barış Kurulu’na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de davet edildiği açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Putin, diplomatik kanallar aracılığıyla bu Barış Kurulu’na katılma teklifini aldı. Şu anda bu teklifin tüm ayrıntılarını inceliyoruz. Tüm ayrıntıları netleştirmek için ABD tarafıyla iletişime geçmeyi umuyoruz" dedi. Avrupa Birliği (AB) de Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Barış Kurulu'na katılmaya davet ettiğini bildirdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Donald Trump'tan onu Gazze Barış Kurulu’na davet ettiği bir mektubu aldığını duyurdu. Mektupta Trump, Macaristan'ı "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak katılmaya davet etti. Orban da paylaşımında, bir "onur" olarak gördüğü daveti kabul ettiğini bildirdi. Kurul’da diğer liderlerin yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in de yer alacağı açıklandı. Üyelerin Kurul’daki geçici süresi üç yıl olacağı belirtilirken 1 milyar dolar ödeyenler ise daimi üyelik hakkı kazanacak.



