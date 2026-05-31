Putin'in 'ölümsüzlük' planı ortaya çıktı: 26 milyar dolarlık projede hedef 2030

73 yaşındaki Rus liderin uzun yaşam konusundaki ilgisi aslında yeni bir durum değil. Putin'in geçtiğimiz yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği bir görüşmede sarf ettiği sözler, bu arayışın en net ipuçlarını veriyordu. İnsanların geçmişte nadiren yetmiş yaşını aşabildiğini, günümüzde ise bu yaşın "genç" kabul edildiğini belirten Putin, insan organlarının sürekli olarak nakledilebileceği bir geleceğe işaret etmişti. Çinli mevkidaşına, ne kadar uzun yaşanırsa o kadar gençleşilebileceğini ve hatta ölümsüzlüğe ulaşılabileceğini ifade eden Rus lider, bu yüzyıl içinde insan ömrünün 150 yıla çıkabileceğine inandığını vurgulamıştı.

26 Milyar dolarlık "Yeni sağlık koruma teknolojileri" hamlesi

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin gündeme taşıdığı iddialara göre, Putin'in uzun yaşam vizyonu yalnızca ikili sohbetlerde kalmayıp devlet destekli dev bir girişime dönüştü. Kremlin'in bizzat desteklediği ve "Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri" adı verilen bu stratejik projeye yaklaşık 26 milyar dolarlık devasa bir kaynak tahsis edildiği belirtiliyor. Girişim kapsamında Rus bilim insanlarının, hücresel düzeyde yaşlanmayı yavaşlatacak ileri gen terapileri üzerinde yoğun bir mesai harcadığı ifade ediliyor.

Hedef 2030: Laboratuvarda üretilen organlar

İnsan ömrünü uzatma projesinin en kritik ayağını ise laboratuvar ortamında geliştirilen biyobaskı teknolojileri oluşturuyor. Çalışmaların temel amacı, yaşlanan veya işlevini yitiren insan organlarını, üç boyutlu yazıcılarla üretilen kusursuz kopyalarıyla değiştirebilmek. Gelen bilgiler arasında, Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütme ihtimali üzerinde çalıştıkları; ayrıca insan kıkırdak dokusu ile bir fareye ait tiroit bezini üç boyutlu yazıcıda ürettikleri yönünde çarpıcı iddialar yer alıyor. Bilim heyetinin nihai hedefi ise 2030 yılına kadar laboratuvarda üretilmiş bir organın insana naklini gerçeğe dönüştürebilmek.

Yönetim kadrosu ve bilim dünyasındaki şüpheler

Bu projenin direksiyonunda oldukça dikkat çekici iki isim bulunuyor: Putin'in endokrinolog kızı Maria Vorontsova ve Kurçatov Enstitüsü Başkanı, fizikçi Mihayil Kovalçuk. Projenin baş mimarı olarak nitelendirilen Kovalçuk, Rus medyasına yaptığı açıklamalarda ölümsüzlük kavramını bilimsel olarak konuşmanın zorluğunu kabul etse de, insan vücudunun kendini onarma ve yenileme kapasitesindeki artışın inkar edilemez bir gerçek olduğunun altını çiziyor.

Fon elde etme çabası mı?

Tüm bu hedeflere rağmen, Rus bilim camiasının bir kesimi sürece oldukça şüpheci yaklaşıyor. Biyobaskı alanında ülkenin önde gelen uzmanlarından biri olan Aleksandr Ostrovski, böylesine devasa bir bütçeye ve hedefe sahip proje kapsamında uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış tek bir araştırmanın dahi bulunmadığına dikkat çekerek soru işaretlerini artırıyor. Bazı Rus uzmanlar da bu durumun, ortada somut ve çığır açıcı bir başarıdan ziyade, yüksek miktardaki devlet fonlarından pay alabilmek adına köpürtülmüş iddialar silsilesi olabileceği görüşünü savunuyor.







