Ramazan Gazze’yi ‘aydınlattı’

Gazze’de işgalci İsrail ordusunun iki yıl sürdürdüğü soykırım ve vahşi bombardımanlarla harabeye dönen sokaklarda Ramazan sevinci yine de kendini gösteriyor. Filistinliler, bu yıl ateşkesten sonraki ilk Ramazan'ı idrak ediyor. Filistinliler için bereket, dayanışma ve umut ayı olan Ramazan öncesindeki hazırlıklar yaşanan tüm acılara, yıkıma ve imkansızlıklara rağmen büyük bir maneviyatla yapıldı. Bu hazırlıklar büyüklerin yanı sıra en çok da çocukları mutlu etmek ve onları biraz olsun gülümsetmek için yapılıyor. Kudüs’te ise işgalci İsrail hükümetinin Ramazan öncesi güvenlik önlemleriyle uyguladığı baskı giderek arttı.

HAN YUNUS’TA HAZIRLIKLAR YAPILDI

Ramazan hazırlıkları, İsrail saldırıları nedeniyle en fazla sivilin toplandığı Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta göze çarptı. Türkiye'den bir yardım derneğinin katkılarıyla Han Yunus'ta saldırılarda büyük ölçüde tahrip olan ve bazı binaların hâlâ enkaz halinde bulunduğu Ebu Sufyan Mahallesi'nde duvarlara Ramazan temalı resimler çizildi. "Yıkımın ortasında, hoş geldin Ramazan" yazısı yazıldı ve sokaklara ışıklı süslemeler asıldı. İsrail'in yakıp yıktığı, karanlığa ve yokluğa gömdüğü mahalle, bu süslemelerle aydınlandı, hayat buldu ve düğün yerini andırır bir hal aldı. Ateşkese rağmen zor yaşam koşullarının sürdüğü bölgede yapılan bu çalışma, özellikle çocukları çok sevindirdi.

ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN DİYE

Bölge sakinlerinden Yasir es-Satri, İsrail'in yıktığı Ebu Sufyan Mahallesi'nde çocuklar mutlu olsun, tebessüm etsin diye uğraştıklarını dile getirdi. Satri, "Gazze halkı soykırıma uğradı. Evlerimizi kaybettik, şehitler verdik. Ben de evimi, eşimi, kız ve erkek kardeşimi ve yeğenimi kaybettim. Gazze halkı kayıp vermeye devam ediyor" dedi. Ramazan ayı için her yıl mahalleyi süslediklerini kaydeden Satri, "Enkaz üzerinde de olsa Ramazan'ı karşılayacağız ve süslemeleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Satri, 1948'de topraklarından sürülen ve baraka evlerde yaşamaya mahkum edilen felaketzede Filistinlilerin yeniden çadırda yaşamak zorunda bırakıldığını vurgulayarak Filistin halkının da tüm dünya halkları gibi özgürce ve onuruyla yaşamasını istediklerini sözlerine ekledi.

KUDÜS’TE BASKI ARTIYOR

Öte yandan, Kudüs’te ise Ramazan ayının gelişiyle işgalci İsrail hükümetinin “Güvenlik önlemleri” adı altında kurduğu baskı artıyor. İsrail polisinden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinli işçilerin kaçak girişlerini engelleme amacıyla Ayrım (Utanç) Duvarı’nın yanındaki bir yolu kapatma kararı alındığı ileri sürüldü. İsrail güçleri, Ayrım Duvarı’nın Doğu Kudüs tarafında yer alan yola geçen hafta beton bloklar yerleştirirken sadece İsrail güçlerinin faaliyet göstereceği bir tampon bölge oluşturdu. İsrail'in söz konusu girişimi, Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet etmek isteyen Filistinlilerin hareket özgürlüğünü daha da kısıtlayacak. İsrail güçleri ayrıca, bölgedeki dükkan ve evlerin önündeki özel güvenlik kameralarını söktü. The Times of Israel’e konuşan İsrail Polis Sözcüsü, Ayrım Duvarı’na bakan çok sayıda güvenlik kamerası tespit ettiklerini söyleyerek söz konusu kameraların İsrail güçlerinin konumunu takip için takıldığını iddia etti. İsrail güçleri geçen hafta, İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak bahanesiyle bölgeye baskın düzenlemişti.



