Filistin İsrail’e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu

08:3817/02/2026, Salı
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in Gazze’de ateşkes anlaşmasının uygulaması için uluslararası baskının artırılması çağrısı yaptı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa’nın, Ramallah’ta Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldiği bildirildi.

Mustafa, Valtonen ile yaptığı görüşmede, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü kaydederek, İsrail'in ateşkesi uygulaması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini söyledi. Gazze’de anlaşmanın ikinci aşamasının eksiksiz uygulanması, insani yardımların artırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini belirten Mustafa, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te İsrail’in ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ise ülkesinin Gazze’de savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara ve yeniden imar süreçlerine destek verdiğini dile getirdi. Valtonen, iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için ilgili uluslararası kararların uygulanması gerektiğini aktardı.



