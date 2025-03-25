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Riyad'da Karadeniz'i konuştular

Riyad'da Karadeniz'i konuştular

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04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD ve Rus yetkililer dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Ukrayna konulu, geniş kapsamlı bir ateşkesi hedefleyen görüşmeler gerçekleştirdi. Washington, daha geniş bir anlaşma sağlamadan önce Karadeniz'de ayrı bir ateşkes anlaşması da hedefliyor. ABD'nin pazar günü Suudi Arabistan'da Ukrayna ile yaptığı müzakerelerin ardından yapılan görüşmeler, ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin üç yıllık çatışmayı sona erdirme çabalarını yoğunlaştırmasıyla gerçekleşti. Beyaz Saray, dün yapılan görüşmelerin amacının Karadeniz'de bir ateşkesin ve bu sayede malların deniz yoluyla serbest akışının sağlanması olduğunu kaydetti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da görüşmelere ilişkin müzakerelerin gündeminde Karadeniz'de gemilerin güvenliğine yönelik inisiyatifin yer aldığını teyit etti. Peskov, "Rusya ile ABD, Ukrayna krizinin çözümüne doğru ilerlemek istiyor. Bu konuda ortak anlayış var. Ancak meseleyle ilgili teknik konularda yapılması gereken çok iş var" diye konuştu. Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın enerji unsurlarına saldırı düzenlememe emrini yerine getirdiğini kaydeden Peskov, "Durumu dikkatle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.


#Suudi Arabistan
#Karadeniz
#Riyad

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