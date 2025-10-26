Yeni Şafak
Rusya-ABD diyaloğuna sabotaj iddiası: Rus yetkili 'Devasa girişimler görüyoruz' sözleriyle dikkati çekti

Rusya-ABD diyaloğuna sabotaj iddiası: Rus yetkili 'Devasa girişimler görüyoruz' sözleriyle dikkati çekti

18:4326/10/2025, Pazar
AA
Fotoğraf: Arşiv

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Ukrayna konusunda Rusya'nın çıkarlarını gözeten bir çözüm istediklerini belirterek, ABD ile diyaloğun bozulmasına yönelik büyük çabalar olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Ukrayna konusunda Rusya'nın çıkarlarını gözeten bir çözüm istediklerini belirterek, "Rusya ile ABD arasındaki diyaloğun bozulması ve yanlış bilgi yaymak için devasa girişimler görüyoruz.” dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Telegram hesabından, bulunduğu ABD’deki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Temaslarında ABD’li yetkililere Rus ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin bilgiler aktardığını ifade eden Dmitriyev, Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 4 büyüdüğünü ve rublenin bu yıl dolar karşısında yüzde 40 değer kazandığını anımsattı.

Dmitriyev, Rusya’dan faaliyetlerine ilişkin iletilen bazı bilgilerin ABD yönetimine ulaşmadığını kaydederek, “Rusya ile ABD arasındaki diyaloğun bozulması ve yanlış bilgi yaymak için devasa girişimler görüyoruz.” ifadesini kullandı.


“Burevestnik” füzesi hakkında ABD’ye bilgi verecek

ABD’deki görüşmelerinde Rusya’nın Ukrayna konusunda barışçıl bir çözüm arzusunu aktardığına işaret eden Dmitriyev, “Elbette, Rusya'nın tüm çıkarlarını gözeten ve Ukrayna krizinin ana sebeplerini ortadan kaldıran bir çözüm istiyoruz.” dedi.

Dmitriyev, Rusya’nın ürettiği ve bugün testlerinin tamamlandığı duyurulan “Burevestnik” füzesine ilişkin de, “Bu bilginin ABD yönetiminin liderlerine ve kilit kişilere doğrudan iletilmesi çok önemli. Krasnoarmeysk ve Dimitrovo bölgesinde Ukraynalı askerlerin kuşatıldığı bilgisini de ABD tarafına ilettik.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerji fırlatma sistemine sahip bulunan sınırsız menzilli “Burevestnik” seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını bugün açıklamıştı.


#Rusya
#ABD
#Kiril Dmitriyev
