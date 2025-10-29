Rusya Ukrayna'da bir yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya - Ukrayna savaşı (Arşiv)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Vişnevoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerlediği belirtilen açıklamada,
"Doğu askeri birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Vişnevoye yerleşim birimini kurtardı."
ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, hafta başında Dnipropetrovsk bölgesinde Yegorovka, Zaporijya bölgesinde de Novonikolayevka ve Privolnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
