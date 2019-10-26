Rusya’dan sınıra Çeçen taburu

Suriye'nin Türkiye sınırları boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge tesis etmek üzere Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatın uygulanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Karargahlar nezdinde yürütülen çalışmalarda 150 saatin sonunda bölgenin terörden arındırılması gerekiyor. Mutabakatın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek üzere müşterek denetim ve doğrulama mekanizması, sürenin dolmasına kısa bir süre kala yoğun faaliyet yürütecek. Fırat'ın batısından doğusuna geçen Rus polisinin devriye faaliyetleri, terörist örgütün çekilmesine dair bir baskı unsuru olarak başlatıldı. 150 saatin sonunda devriyelere Türk askeri de katılacak. Türk ve Rus askeri, Tel Rıfat devriyelerindeki müşterek çalışma esasları kapsamında 10 kilometrelik hattı denetleyecekler. Şu ana kadar PKK/YPG'nin herhangi bir alandan ayrıldığı gözlenmedi.

Bölge haritası

AKSİLİK DURUMUNDA SMO SAVAŞA HAZIR

Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinde ne olacağına dair Suriyeli sivil halk ise endişe içinde. Halen yüzde 90'ına yakını Araplardan oluşan Münbiç'e asli unsurların döndürülmesi, Türkiye'nin mutabakat dahilindeki önemli kriterleri arasında. PKK'lı teröristler Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan bölgelerin yanısıra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgelerine de sızma ve saldırı girişimlerinde bulunuyor. Esed rejimi ise İdlib'de Rusya destekli hava ve topçu saldırılarını yoğunlaştırdı. Türkiye, Rusya ile mutabakatın detaylarını Suriye muhalefeti ve Suriye Milli Ordusu yöneticileriyle paylaşırken, Soçi Mutabakatı'nın olumlu sonuçlarını henüz sahada alamayan SMO savaşçıları ise "Mücadeleye hazırız" diyor.

SINIRA ÇEÇEN TABURU SEVK EDİLDİ

Bölgenin terörist PKK/YPG unsurlarından arındırılmasında büyük görev üstlenen Rusya, askeri polisiyle Fırat'ın doğusuna geçti ve devriyeleri başlattı. YPG'nin sözde elebaşlarıyla çekilme konulu görüşmeler Rusya'daki karargahtan gerçekleştirilirken, sahadaki terörist unsurlara da devriyelerle baskı kurulacak. Rusya Savunma Bakanlığı, PKK'lıların çekilişini denetlemek üzere Türkiye-Suriye sınır hattına gönderilen birliklerin Çeçenistan'dan getirildiği bilgisini verdi. Rus askeri polisinin terör örgütü PKK unsurları ve silahlarının, Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edeceği kaydedilen açıklamada, "Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada Rusya'nın, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssüne 20'den fazla 'Kaplan' ve 'Tayfun' zırhlı aracı gönderileceği de vurgulandı.

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Taciz ateşine anında cevap

Bölgeye gönderilen Rus askerleri

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlayıcı madde temizliği yapan askerlere PKK’lı teröristlerce taciz ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklatma meşru müdafaa kapsamında TSK unsurlarınca teröristlere gerekli karşılığın verildiğini ve sadece YPG/PKK’lı teröristlerin hedef alındığını kaydetti.

Çıkmazlarsa teke tek kalırlar

Dimitri Peskov

PKK'lı teröristlere, 30 km güneye çekilmemeleri durumunda bir uyarı da Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Soçi mutabakatı muhtırası çerçevesinde PKK'nın güneye inmemesi halinde Türk ordusuyla karşı karşıya geleceğini ve Rusya'nın araya girmeyeceğini söyledi. Peskov Rus basınına verdiği demeçte, "YPG, Suriye-Türkiye sınırından çekilmediği takdirde Türk ordusuyla karşı karşıya gelecek ve biz araya girmeyeceğiz" dedi. Yapılan anlaşmanın ardından bazı pürüzler oluşabileceğini söyleyen Peskov, "İlk etapta birçok pürüzle karşı karşıya kalıyoruz. Durum çok karmaşık ve bir gecede çözülecek sorunlar değil ancak çok önemli ve zorlu bir çalışma yürütülüyor" diye konuştu. Peskov, yakında toplanması planlanan Suriye Anayasa Komisyonu'na ilişkin olarak ise "Başlangıçta bu toplantının yapılması kararı olumlu bir sonuç ve önemli bir adım. Ancak kimse durumu tozpembe göremez. Süreç çok uzun ve zorlu olacak" ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasını uygulayacak bütün tarafların haklarına saygı duyulacağını belirterek, Soçi'deki anlaşmaya hem rejimin hem de terör örgütü PKK'nın uyacağı mesajını verdi.