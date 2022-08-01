Dünya Rusyadan tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama
AVRUPA

Rusya'dan tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama

Türkiye'nin arabulucuğu ile Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle dağıtımı duran tahılların dünyaya güvenli sevkiyatı için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı kapsamında ilk gemi, mısır yüküyle Odaessa Limanı'ndan Lübnan'a hareket etti. Rusya, Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin ayrılmasının "olumlu" olduğunu açıkladı. DÜNYA

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Rusyadan tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama
Tahıl yüklü gemi yarın İstanbul'da olacak.

Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşmasının imzalanmasının ardından ilk gemi yola çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Odessa’dan hareket eden geminin yarın saat 15:00 civarında İstanbul’da olmasının beklendiğini ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da konuyla ilgili konuştu.

''ANLAŞMALARIN UYGULANACAĞINI UMUYORUZ''

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıktığına dikkati çeken Peskov, "Bu, çok hem de çok olumlu. Bu, İstanbul'daki görüşmelerde yapılan anlaşmaların uygulanmasını test etmek için iyi bir fırsat. Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar: İlk tahıl gemisi yarın İstanbul'da
GÜNDEM
Bakan Akar: İlk tahıl gemisi yarın İstanbul'da

YARIN İSTANBUL'A ULAŞACAK

Rusya Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili yapılan açıklamada, Odessa Limanı'ndan çıkan mısır yüklü "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin yarın İstanbul'a ulaşmasının planlandığı belirtildi.

''KARADENİZ'İN KUZEY BATISINDAKİ KORİDOR ÜZERİNDE HAREKET EDİYOR''

Söz konusu geminin Karadeniz'in kuzey batısındaki koridor üzerinden hareket ettiği kaydedilen açıklamada, "Tarım ürünlerini taşıyan ilk geminin çıkışı ile ilgili insani yardım operasyonu, İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde yer alan Rus subaylarının aktif katılımıyla planlandı." ifadelerine yer verildi.

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