SAS’tan kaçmaz

Suriyelilerin evlerine güvenle dönmesini sağlayacak arama-tarama çalışmalarına ilişkin görseller Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Komandolar Rasulayn ile Tel Abyad’da detaylı bir şekilde temizlik yürütüyor. Bakanlık ayrıca, PKK/YPG’nin tahrip ettiği okulların tadilatının yapılması, eksiklerinin tespiti için incelemelerin sürdüğünü de kaydetti.

Mayın-El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timleri

ABD SİLAHLARIYLA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Tel Abyad dış kesimleriyle Rasulayn doğusunda ise çatışmalar sürüyor. PKK’lı teröristlerle çarpışan Suriye Milli Ordusu, hemen her gün şehit veriyor. Türkiye’nin ABD ile ‘120 saat’ mutabakatına vardığı 17 Ekim’den 71 olan SMO’nun şehit sayısı dün itibariyle 212’ye yükseldi. Yaralı muhalif savaşçı sayısı 17 Ekim’de 207 iken dün itibariyle rakam 670’e ulaştı. ABD’nin verdiği 40 bini aşkın TIR dolusu silah ve mühimmatla tacizlerini sürdüren teröristler, yoğun olarak çok namlulu roket atar sistemleri ve havan toplarıyla saldırıyor. Suriye Milli Ordusu sadece son bir haftada 70’e yakın şehit verdi. Harekâtın başlangıcından buyana 11 Mehmetçik şehit olurken, yaralı TSK personeli sayısı da 164’e yükseldi.