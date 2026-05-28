Savaş sona mı eriyor?: ABD ve İran anlaşmaya vardı

Axios’a konuşan iki ABD’li yetkiliye göre, ABD ve İranlı müzakereciler ateşkesi uzatmak ve İran’ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai onayının beklendiği belirtildi.

Habere göre mutabakat zaptının imzalanması, savaşın başlamasından bu yana yaşanan en önemli diplomatik gelişme olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte Trump yönetiminin nükleer taleplerini kapsayan nihai bir anlaşma için daha kapsamlı müzakerelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Görüşmelerin perde arkası

ABD’li yetkililer, salı günü itibarıyla anlaşma şartlarının büyük ölçüde netleştiğini ancak her iki tarafın da üst düzey liderlerinden onay alması gerektiğini söyledi. Yetkililer, İran tarafının daha sonra gerekli onayları aldığını ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu ilettiğini öne sürdü. İran yönetimi ise bu iddiayı doğrulamadı.

“Başkan'ın birkaç güne ihtiyacı var”

ABD’li müzakerecilerin anlaşmanın ayrıntılarını Trump’a sunduğu, Trump’ın ise değerlendirme yapmak için birkaç gün süre istediği aktarıldı. ABD'li bir yetkili, “Başkan arabuluculara konu hakkında düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu iletti” dedi.

Hürmüz Boğazı ve yaptırımlar

ABD’li yetkililer, 60 günlük mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin “kısıtlamasız” olacağının yer alacağını söyledi. Buna göre boğazdan geçişlerde ücret uygulanmayacağı ve taciz girişimlerinin yaşanmayacağı, İran’ın ise 30 gün içinde bölgedeki tüm mayınları kaldıracağı belirtildi. ABD deniz ablukasının da ticari gemi trafiğinin yeniden başlamasına paralel olarak kaldırılacağı ifade edildi.

Nükleer program görüşmeleri başlayacak

Yetkililer, mutabakat zaptının İran’ın nükleer silah edinmeye çalışmayacağına dair taahhüt içereceğini söyledi. İlk müzakere başlıkları arasında İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun nasıl imha edileceği ve zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl sınırlandırılacağının yer alacağı kaydedildi. ABD’nin ayrıca yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması ve İran’ın mal ile insani yardım erişimini kolaylaştıracak mekanizmaları görüşmeyi taahhüt edeceği aktarıldı.







