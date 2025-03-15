SDG elebaşısı Ferhat Abdi Şahin'e Kamışlı'da suikast iddiası

Suikast iddiası doğru. Mazlum Abdi'nin sıyrıklarla atlattığı bir saldırı oldu. Dün Mazlum Abdi, Barzani çizgisindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile bir toplantı yaptı. Suikast girişimi hemen bu toplantının ardından yapıldı. Örgüt içerisinde İsrail'e yakın bir kesim var. Diğer kesimde Şam ile intibak yapılmasına destek veriyor. Dün akşam meydana gelen hadise Haseke ve Kamışlı'daki kişiler şunu söylüyor. PKK'nın bilerek bunu yaptırdığını bildiriyor. PKK bir şekilde bu anlaşmadan rahatsız. PKK, Abdi'nin çelişkili açıklamalar ve adımlar attığını düşünüyor. Örgüt kaynakları örtbas etmeye çalışsa da bu suikast girişimi oldu. Mahmud Raş kod adlı bir ismin bu saldırıyı düzenlediği belirtiliyor.