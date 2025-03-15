SDG elebaşısı Ferhat Abdi Şahin'e Kamışlı'da suikast iddiası

SDG/YPG'de örgüt içi ayrışma olduğu ve elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e düzenenlenen suikastta Mahmud Raş'ın rolü olduğu iddia edildi.
Terör örgütü SDG/YPG'nin elebaşısı Ferhat Abdi Şahin'e Kamışlı'da suikast düzenlendiği iddia edildi. Şahin'in saldırıyı sıyrıklarla atlattığı ifade edilirken, saldırının PKK'nın Kandil kadro yönetiminden Mahmud Raş tarafından organize edildiği ileri sürüldü. Bazı kaynaklar saldırıyı doğrularken, bunun örgüt içi bir hesaplaşma olduğunu da aktardı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı
SDG/YPG
'nin elebaşısı
Ferhat Abdi Şahin
'in Kamışlı'da suikasta uğradığı iddia edilirken bölge kaynakları saldırıyı doğruladı.
Haber Global'de yer alan habere göre, Abdi Şahin'e suikast girişiminde bulunuldu.
Saldırının arkasında PKK'lı bir ismin olduğu ileri sürüldü.
Saldırı 'anlaşma nedeniyle yapıldı' iddiası
Saldırı 'anlaşma nedeniyle yapıldı' iddiası
ABD kaynaklarına göre saldırının terör örgütü içerisinde bir iç hesaplaşma olduğu belirtilirken; saldırının
Abdi Şahin
ile
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
arasında yapılan anlaşmadan kaynaklı yapıldığı iddia edildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci
Mete Sohtaoğlu
söz konusu saldırıyı doğruladı.
"Örgüt kendi içerisinde ikiye ayrıldı"
"Örgüt kendi içerisinde ikiye ayrıldı"
Mete Sohtaoğlu yaptığı açıklamada, "
Suikast iddiası doğru. Mazlum Abdi'nin sıyrıklarla atlattığı bir saldırı oldu. Dün Mazlum Abdi, Barzani çizgisindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile bir toplantı yaptı. Suikast girişimi hemen bu toplantının ardından yapıldı. Örgüt içerisinde İsrail'e yakın bir kesim var. Diğer kesimde Şam ile intibak yapılmasına destek veriyor. Dün akşam meydana gelen hadise Haseke ve Kamışlı'daki kişiler şunu söylüyor. PKK'nın bilerek bunu yaptırdığını bildiriyor. PKK bir şekilde bu anlaşmadan rahatsız. PKK, Abdi'nin çelişkili açıklamalar ve adımlar attığını düşünüyor. Örgüt kaynakları örtbas etmeye çalışsa da bu suikast girişimi oldu. Mahmud Raş kod adlı bir ismin bu saldırıyı düzenlediği belirtiliyor.
" ifadelerini kullandı.
Öte yandan gazeteci Yılmaz Bilgen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ferhat Abdi Şahin'e Kamışlı'da bir suikast girişimi olduğu rapor edildiğini, saldırının Kandil kadro yönetiminden Mahmud Raş tarafından organize edildiğini ifade etti.
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